Nonostante i rumors della scorsa settimana, Alessia Marcuzzi non è incinta. Lo smentisce la conduttrice stessa su Instagram pubblicando un’ironica foto volta a chiarire la situazione. In molti avevano, infatti, ipotizzato che la Marcuzzi stesse aspettando un bambino per via del baby shopping immortalato dai paparazzi a Milano e per il cappotto oversize indossato, come a voler nascondere le ipotetiche curve.

‘Non sono incinta, è solo un po’ de panza’ scrive Alessia Marcuzzi su Instagram per far fronte alle numerose indiscrezioni che stanno circolando sul web. Mia e Tommaso non aspettano dunque un fratellino e la conduttrice de L’Isola dei Famosi potrà dedicarsi interamente al lavoro senza ulteriori distrazioni, vista la piega che ha ultimamente preso il reality show di Canale 5 per via del caso canna-gate.

Alessia Marcuzzi smentisce di essere incinta

E’ in modo ironico e simpatico che Alessia Marcuzzi smentisce di essere incinta, come in molti avevano ipotizzato.

‘Non sono incinta, è solo un po’ de panza’ si legge infatti sul proprio profilo Instagram con tanto di faccine sorridenti a seguire, come a voler prendersi gioco dei fan che l’hanno trovata, a quanto pare, ingrassata.

Insomma, nessuna gravidanza per la conduttrice attualmente impegnata a L’Isola dei Famosi 13.