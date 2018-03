La lite tra Alba Parietti e Selvaggia Lucarelli non si ferma e l’attrice ha deciso di controquerelare la blogger. Sebbene sia passato un anno dalle loro querelle negli studi di Ballando con le stelle, l’ascia di guerra non è stata sotterrata e gli scontri sono passati dagli studi televisivi dello show di Rai 1 nelle aule di tribunale.

Alba Parietti e Selvaggia Lucarelli, dunque, si ritroveranno davanti ad un giudice per stabilire chi delle due ha ragione: solo qualche giorno fa, infatti, la giudice di Ballando con le stelle 13 ha annunciato di aver querelato la ex concorrente dello show condotto da Milly Carlucci per i termini utilizzati sui social contro di lei e ritenuti inaccettabili. Ad oggi, però, è giunta la replica della Parietti che, intervistata su Rai Radio1 durante la trasmissione Un Giorno da Pecora, ha spiegato di aver deciso di agire con una controquerela.

Leggi anche: Selvaggia Lucarelli querela Alba Parietti dopo Ballando con le stelle: chiesti 300mila euro

Alba Parietti a Selvaggia Lucarelli: ‘Il risarcimento lo chiedo io’

Alba Parietti, infatti, non ha alcuna intenzione di accettare le richieste di Selvaggia Lucarelli che ha chiesto circa 300mila euro di risarcimento per quanto avvenuto tra le due un anno fa.

‘Selvaggia Lucarelli mi ha chiesto 258mila euro’ – ha spiegato l’attrice ai microfoni della trasmissione radiofonica – ‘Ma io ovviamente controquerelo e il risarcimento lo chiedo io’.

La guerra tra le due prime donne della dodicesima edizione di Ballando con le stelle, dunque, sembra essere solo all’inizio, peccato che questa volta le discussioni tra le due non prevedano la presenza di telecamere e non possano far impennare lo share della trasmissione di Rai 1.

Leggi anche: Alba Parietti su Facebook: ‘Aiutatemi a difendermi da Selvaggia Lucarelli’

Alba Parietti sulla querela di Selvaggia Lucarelli: ‘Una cosa per me assurda’

Nonostante la rabbia nei confronti di Selvaggia Lucarelli per la scelta di querelarla, Alba Parietti si è vista costretta a reagire, senza nascondere il suo pensiero su quanto avvenuto.

‘In tribunale ci sono andata solo per questioni di vita o di morte’ – ha fatto sapere l’attrice, esterrefatta per le accuse della nemica – ‘Ora purtroppo mi toccherà andarci, non so quanto ho speso di avvocati e perdite di tempo su una cosa per me assurda’.

Ed, effettivamente, quanto sta avvenendo tra la Parietti e la Lucarelli potrebbe sembrare davvero illogico, ma è giusto ricordare che tra le due, davanti alle telecamere di Rai 1, sono volate parole forti, continuate poi sulle pagine social.

Alba, però, ci ha tenuto ha fare una precisazione in merito: ‘Quello era uno show tv, la Lucarelli fa quello di mestiere. Questa storia è ridicola’.