Vincita da record per Loredana Andreozzi ai Soliti Ignoti: ben 490mila euro sono, infatti, stati portati a casa dalla concorrente del game show in onda su Rai 1. Medico di Bellusco (Monza Brianza), la protagonista ha così scritto una pagina importante per la trasmissione condotta da Amadeus in una puntata interamente al femminile ed in onda, casualmente, proprio l’8 marzo 2018.

E’ il montepremi più alto nella storia nella storia dei Soliti Ignoti, e a vincerlo è stata dunque Loredana Andreozzi. La puntata dell’8 marzo del game show di Rai 1 si è così conclusa tra lacrime, festeggiamenti e vivaci e duraturi applausi provenienti dal pubblico in studio. Un buon intuito ed una giusta e fondamentale osservazione hanno guidato la concorrente verso l’inimmaginabile, rendendola protagonista di uno dei programmi più seguiti di Rai 1.

Le regole del programma sono ormai note al pubblico: i concorrenti devono indovinare con intuito, logica, osservazione e destrezza l’identità dei personaggi a loro presentati. Ad ognuno di essi corrisponde un montepremi non superiore ai 100.000 euro.

Concorrente della puntata dedicata alle Donne, Loredana Andreozzi ha così trionfato conquistando ben 490.000 euro, cifra mai raggiunta nella storia del programma.

Il medico ha, infatti, indovinato ben 7 identità su 8 ma non è tutto: Loredana ha, infatti, indovinato il parente tanto misterioso senza ricorrere ad aiuto esterni e la corretta risposta le ha permesso di raddoppiare i 245 mila euro iniziali.

Un vero e proprio trionfo, dunque, per la protagonista del game show di Amadeus che si è aggiudicata il montepremi più alto nella storia dei Soliti Ignori.

Chi è Loredana Andreozzi?

Ma chi è Loredana Andreozzi che nella puntata dell’8 marzo 2018 interamente dedicata alle Donne ha vinto ben 490mila euro in gettoni d’oro?

La concorrente proviene da Bellusco, in provincia di Monza e Brianza, è sposata ed ha tre figli. Laureata in medicina e chirurgia, la donna è medico estetico, omeopata e dietologa. Nel corso del programma, Loredana ha anche affermato di essere una grande appassionata di cucina.

La donna è sicuramente dotata di grande concentrazione, che con logica, capacità di analisi ed osservazione le ha permesso di giungere ad un traguardo apparentemente impensabile.