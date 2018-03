Già mamma di Jacques, Myriam Catania aspetterebbe il secondo figlio: a distanza di meno di un anno dalla nascita del primogenito avuto da Quentin Kammerman, le forme arrotondate dell’attrice farebbero pensare ad un’altra gravidanza. L’ex moglie di Luca Argentero, tuttavia, non ha mai nascosto la voglia di allargare la famiglia e l’amore con il manager francese procede a gonfie vele, nonostante la distanza.

A lanciare l’indiscrezione sul secondo figlio in arrivo per Myriam Catania è il settimanale Spy secondo cui l’attrice sarebbe di nuovo incinta del compagno. Dopo una lunga relazione con Luca Argentero – 5 anni di fidanzamento e 7 da marito e moglie – la Catania si è innamorata del manager francese con il quale vive una relazione a distanza fatta di continui spostamenti tra l’Italia e la Francia. Nonostante le difficoltà, però, i due sono diventati genitori di Jacques lo scorso maggio 2017 e, ad oggi, pare che abbiano intenzione di dare al piccolo un fratellino o una sorellina.

Myriam Catania: ‘La maternità mi ha cambiata’

In attesa di conferme o smentite sulla presunta nuova gravidanza di Myriam Catania, l’attrice si è detta assolutamente entusiasta del nuovo ruolo di mamma.

‘Mi ha cambiata totalmente e finché una donna non la vive, non potrai mai capirlo’ – ha spiegato a Gay.it – ‘La gravidanza l’ho vissuta quasi come un viaggio interiore, ma mi rendo conto che poi ogni storia è diversa’.

La relazione con Quentin, iniziata due anni fa in quel di Ibiza, ha permesso a Myriam, dunque, di vivere un’esperienza difficile da spiegare a parole e l’attrice ha definito il figlio Jacques ‘la cosa più bella che la vita mi ha regalato’.

Nonostante i dubbi e le perplessità tipiche del genitore, la Catania si è descritta come una ‘brava mamma’, forse un ‘un po’ più severa di quello che avrebbe immaginato’.

Myriam Catania, le forme arrotondate per la gravidanza o per il nuovo film?

Myriam Catania, dunque, entusiasta della maternità, sembrerebbe non temere l’arrivo di un secondo figlio.

Nonostante si parli di un’altra gravidanza per le forme arrotondate, l’attrice ha spiegato di aver deciso di non eliminare i chili accumulati per il primo figlio in occasione del film ‘Anche senza di te’.

‘Non si possono rappresentare sempre donne magre e con fisici statuari. Portiamo anche al cinema un po’ di verità’ – ha fatto sapere la Catania.

E se quelle forme un po’ più pronunciate, dunque, fossero solo le conseguenze della maternità?