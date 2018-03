Il ‘merlo maschio’ non si smentisce mai: Lando Buzzanca a 82 anni dà ancora molte piste a tanti uomini che potrebbero essergli figli o addirittura nipoti, dichiarando di fare l’amore per quattro volte a settimana e rigorosamente senza ‘aiutini’. A beneficiare dell’iper attività dell’attore siciliano dovrebbe essere la sua attuale compagna, la giornalista Francesca Della Valle che ha ben 35 anni meno di lui, ma non è assolutamente scontato che l’irrefrenabile energia di Buzzanca trovi sfogo soltanto su Francesca. Anzi, sembrerebbe proprio che l’incorreggibile Lando preferisca rivolgere le sue attenzioni su altre donne…

I particolari sulla travolgente attività sotto le lenzuola dell’ottuagenario Lando Buzzanca sono emerse durante una recente puntata di Pomeriggio Cinque, il salotto televisivo di Barbara D’Urso. Collegato in diretta insieme a Francesca, il popolare Lando, stuzzicato dalle domande di Carmelita, ha confermato quanto già dichiarato in altre occasioni, ovvero che il ‘merlo maschio’ è più vispo che mai anche a 82 anni e mezzo.

‘Ho la stessa energia di quando avevo 12 anni, come la prima volta che sono stato con una donna’, ha detto Buzzanca, ‘Del resto mio nonno a 104 anni ci provava ancora con le sue vicine di casa, si vede che ho preso da lui’. E davanti alle perplessità di Biagio D’Anelli, opinionista di Pomeriggio Cinque, che ritiene improbabile che un uomo così anziano possa avere un’attività sessuale tanto intensa e per giunta senza bisogno del Viagra o pilloline simili, l’attore non ha battuto ciglio: ‘Ho ancora più energia di prima, ma che ci posso fare?’

Il problema, ammesso che sia tale, è che la destinataria di questa ‘energia’ non sembrerebbe essere la sua compagna Francesca Della Valle, che a una precisa domanda della D’Urso ha risposto che il loro è soltanto ‘un amore platonico’, ma altre ‘quattro fidanzate’ con cui Lando Buzzanca ha confessato, tra il serio e il faceto (più il secondo che il primo), di dedicarsi regolarmente alle pratiche amorose. Potere del fascino siculo…

Comunque Lando Buzzanca a 82 anni non passa il tempo solo a cercare donne da conquistare ma è anche pienamente attivo come attore, con tanti progetti in canna: in questo periodo, per esempio, sta cercando volti nuovi per il trailer di un film che sarà girato totalmente in Sicilia e di cui sarà regista e protagonista, con la sua Francesca nel ruolo di casting director. In particolare, si cercano uomini e donne di età compresa tra i 25 e i 35 anni.