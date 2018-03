Bella chiacchierata di Emma a Verissimo con Silvia Toffanin: la cantante salentina, che a gennaio ha sfornato l’album Essere Qui già disco d’oro, ha raccontato al pubblico di Canale 5 il percorso interiore fatto in due anni di assenza dalle scene musicali, dichiarando di aver imparato a volersi più bene e ad accettarsi di più, e di essere veramente (e finalmente) pronta a farsi amare. Emma sarà in tour dal prossimo 16 maggio per presentare il suo nuovo disco in versione live, circostanza che quest’anno non le consentirà di partecipare alla fase serale di Amici.

Come prima cosa, Emma ha voluto smentire chi le attribuisce l’etichetta di persona dura e decisa, spogliandosi di quella ‘corazza’ virtuale che probabilmente non è mai esistita (e che forse le ha procurato qualche problema in termini di relazioni umane, con l’altro sesso e non solo): ‘Anche se dall’esterno non sembra, sono molto insicura, fragile e con un sacco di ‘paranoie’, però adesso ho trovato il mio equilibrio. Ma al di là delle aspettative degli altri, mi sono chiesta soprattutto cosa io volessi veramente, e mi sono risposta che volevo essere felice’.

Una nuova fase di vita che però non le ha ancora portato l’amore (gli ultimi flirt accertati di Emma Marrone restano quelli, ormai vetusti, con Stefano De Martino, Fabio Borriello e Marco Bocci): ‘L’amore arriverà, e se dovesse arrivare adesso sarei veramente pronta a farmi amare, anche perché sono io per prima ad amami di più. Diciamo che prenderebbe la parte migliore di me’.

Insomma, uomini fatevi avanti!

Emma è pronta all’amore e, come anticipato, è pronta anche ad andare in tour, per cui quest’anno non la vedremo nel ruolo di direttore artistico ad Amici di Maria De Filippi, il talent che l’ha proposta all’attenzione del pubblico nell’ormai lontano 2009: ‘Non credo che sarò direttore artistico di Amici’, ha confermato infatti Emma a Silvia Toffanin, ‘Perché sarò in tournée: il 2018 è un anno completamente dedicato alla musica’.

Per la cronaca le date del tour 2018 di Emma sono il 16 maggio a Roma, il 18 maggio a Milano, il 19 maggio a Torino, il 21 maggio a Padova, il 23 maggio a Firenze, il 26 maggio ad Acireale e il 28 maggio a Napoli. Probabile poi che in estate saranno aggiunti altri concerti.

L’intervista completa di Emma a Verissimo andrà in onda sabato 10 marzo 2018 su Canale 5 a partire dalle ore 16:10.