La fine della lunga storia (12 anni) tra Cristina Chiabotto e Fabio Fulco sta monopolizzando l’interesse dei media dallo scorso mese di ottobre, quando l’attore e la showgirl hanno ufficializzato la crisi del loro rapporto, in verità scricchiolante già da qualche tempo, che poi è diventata rottura definitiva. Non si contano, infatti, le interviste rilasciate da entrambi sia ai giornali che in TV per spiegare le ragioni della separazione, nelle quali non si sono affatto risparmiati stoccate reciproche. E così, dopo le ultime pesanti dichiarazioni di Fulco, che ha ammesso di aver idealizzato per 12 anni una donna che non è mai esistita, Cristina Chiabotto è passata dagli studi di Verissimo per rispondere all’ex compagno e per svelare definitivamente il motivo dell’addio.

‘Fabio è stato l’inizio in tutto’, ha detto Cristina Chiabotto a Silvia Toffanin, ‘Ci siamo messi insieme che avevo 19 anni ed ero piccola. Oggi sono ancora giovane ma nel frattempo è successa in me una trasformazione come donna, anzi una vera e propria rivoluzione che mi fa un effetto strano. Credo faccia parte di quei cambiamenti che nella vita prima o poi bisogna affrontare, e questa volta è capitato a me’.

Ok, va bene la trasformazione e la rivoluzione, ma quello che vogliono sapere i telespettatori è soltanto questo: perché Cristina Chiabotto e Fabio Fulco si sono lasciati? ‘Non c’è stato un motivo vero e proprio’, ha risposto l’ex Miss Italia, ‘Semplicemente non c’era più l’incastro, è stato un esaurirsi. Mi sono trovata a un bivio e ho trascinato la cosa per troppo tempo, perché fatico a chiudere le porte. Forse io e Fabio siamo stati idealizzati come coppia, è stata una favola di vita che probabilmente non prevedeva il lieto fine’.

Possibilità di ricucire ce ne sono? Se un paio di mesi fa la Chiabotto aveva lasciato qualche speranza (‘Ora sto facendo un viaggio pazzesco alla scoperta di me stessa, e se alla fine dovessi capire che è davvero Fabio ‘l’uomo giusto’ gli correrei immediatamente incontro’), adesso la porta sembra irrimediabilmente chiusa. E per un motivo molto semplice: ‘È forte da dire, ma l’amore per Fabio è finito’. Amen.

Cristina Chiabotto ha poi replicato alle dichiarazioni rilasciate dall’ex fidanzato a un settimanale, in cui aveva ammesso di aver idealizzato a lungo una donna che non è mai esistita: ‘Mi ha fatto male leggere queste frasi. Io penso di essere esistita in tutto e credo che le parole di Fabio siano state dettate dalla rabbia, perché non è facile lasciarsi. Forse non ha ancora metabolizzato un distacco così grande’.

Cosa che lei sta provando a fare con qualche difficoltà: ‘Non è facile cambiare capitolo di vita: sto toccando il fondo e mi sto rialzando. Ho voglia di emozionarmi di nuovo, ma per il momento sono single’.

L’intervista completa di Cristina Chiabotto a Verissimo andrà in onda sabato 10 marzo 2018 su Canale 5 a partire dalle 16:10.