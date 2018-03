Iniziano i battibecchi tra i giudici di Ballando con le stelle 13 ancor prima dell’inizio dello show: Guillermo Mariotto ha ‘pizzicato’ Selvaggia Lucarelli mettendo in discussione il suo atteggiamento con le donne che partecipano alla gara. Se, da una parte, le osservazioni della blogger sono astute ed intelligenti, infatti, dall’altra tendono ad urtare le signore e a scatenare con facilità litigi ai limiti del trash.

Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli restano, tuttavia, due dei giudici più temuti di Ballando con le stelle e per l’edizione numero 13 promettono di continuare a fare scintille dietro al bancone dello show di Rai 1. Così, lo stilista prestato alla televisione, a poche ore dall’inizio della nuova stagione – che prende il via il 10 marzo 2018 – lancia una bella frecciata alla collega facendo delle considerazioni sul suo atteggiamento polemico e sprezzante con le donne, assai diverso con quello che solitamente sfodera quando si trova a confrontarsi con concorrenti uomini.

Guillermo Mariotto su Selvaggia Lucarelli: ‘Raramente sono contrario a quel che dice, ma…’

L’introduzione di Selvaggia Lucarelli nella giuria di Ballando con le stelle ha reso il programma più brioso e, allo stesso tempo, avvezzo alle polemiche (che fanno sempre bene allo share).

Guillermo Mariotto, però, riconosce che da quando la blogger è diventata sua collega su Rai 1, lui passa per il ‘salomonico e lei per la str**** disumana’ perché in grado di dire, forse con i toni sbagliati, ciò che molti pensano.

‘Raramente sono contrario a quel che dice, è una donna molto intelligente’ – ha spiegato Mariotto in un’intervista al settimanale Spy – ‘Non dice mai cose false o fasulle’.

Eppure, lo stilista le contesta i toni utilizzati per esprimere i giudizi perché spesso tende ad ‘urtare le donne’, mandandole in bestia.

Selvaggia Lucarelli tocca il privato dei concorrenti di Ballando con le stelle?

Le parole di Guillermo Mariotto su Selvaggia Lucarelli trovano riscontro in quanto accaduto a Ballando con le stelle durante l’edizione numero 12 tra la giurata e Alba Parietti le cui liti sono finite in tribunale.

Per lo stilista, però, l’atteggiamento della collega è assai diverso quando si trova davanti a concorrenti di sesso maschile: ‘[…] Non usa mai quel tono con i maschi, con loro ammicca’.

Per Mariotto, dunque, la Lucarelli dovrebbe rivedere alcuni aspetti del carattere, almeno a livello televisivo, perché ‘i concorrenti a Ballando vanno giudicati per quel che fanno sulla pista da ballo, il resto non va toccato. È una questione di rispetto’.