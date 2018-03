Giornalista, conduttrice di Storie Maledette e star del supermercato: è, infatti, Franca Leosini a svelare di non riuscire a fare la spesa per i troppi selfie richiesti da un pubblico multigenerazionale. La destrezza nel raccontare fatti di cronaca nera senza mai ricorrere ai cliché ed il sorriso splendente e mai forzato della conduttrice di Rai 3 la rendono, dunque, amata dai suoi numerosi fan, che non perdono occasione per salutarla ed abbracciarla.

E’ in una recente intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni che Franca Leosini scherza, dunque, sul fatto di non riuscire a fare la spesa per via dei numerosi fan che la intrattengono per una semplice foto-ricordo. Sono chiamati ‘Leosiners’ i seguaci della conduttrice di Storie Maledette, che a tal proposito commenta: ‘Siamo modelli e siamo imitati per come ci comportiamo. Se abbiamo un linguaggio che non è povero, trasmettiamo quella ricchezza. I leosiners, giovani e di ogni estrazione, amano quel linguaggio’.

Franca Leosini bloccata dai fan al supermercato

Sempre più amata, dunque, la giornalista Franca Leosini alla guida di ‘Storie Maledette’ in onda su Rai 3. Dopo l’intervento di successo al Festival di Sanremo 2018 che ha divertito i milioni di telespettatori all’ascolto, la conduttrice è sempre più nota anche tra un pubblico assai più giovane.

Sono, infatti, quest’ultimi ad intrattenerla al supermercato per chiedere un selfie, impedendole così di comperare in totale tranquillità.

‘So quando entro ma non quando esco’, scherza la Leosini in una recente intervista, ‘L’ultima volta non sono riuscita a comprare neanche un pomodoro, perché ho fatto selfie tutto il tempo. Ma lo faccio con gioia. Oltre che un piacere, è un dovere dare al pubblico tempo e attenzione’.

Franca Leosini, chi sono i ‘Leosiners’?

Più volte abbiamo sentito questo termine, ma chi sono i Leosiners? E’ infatti così che vengono soprannominati i numerosissimi fan della conduttrice di Rai 3, contraddistinta nel mondo televisivo per la grande maestria nel trattare fatti drammatici che alimentano il programma da lei condotto.

‘La cosa che mi gratifica è che i ‘leosiners’, che sono giovani e di tutte le estrazioni, amano quel linguaggio’, afferma entusiasta la giornalista.

Il gruppo dei fan è anche aumentato a seguito dell’intervento a Sanremo 2018, unico nel suo genere: la ‘donna noir’ della televisione ha, infatti, accettato l’invito di Claudio Baglioni nell’accompagnarlo in una ‘canzone-intervista’ del tutto inedita ed assai divertente.

Franca Leosini torna a Storie Maledette l’11 marzo 2018

L’11 marzo 2018 Franca Leosini tornerà su Rai 3 alla guida di Storie Maledette, lo storico programma documentarista volto a trattare fatti di cronaca nera.

Verranno ricostruiti, in occasione della prima puntata, i fatti del delitto di Avetrana.