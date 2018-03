Secondo le notizie di gossip più recenti, Simona Ventura e Gerò Carraro si sarebbero lasciati. Le voci di crisi tra i due si rincorrono già da tempo, ma sono state prontamente smentite dalla conduttrice con una serie di inequivocabili post sui social in cui ha fatto intendere che la sua relazione con l’imprenditore procede a gonfie vele. Nelle ultime ore, però, qualcosa pare sia cambiato.

A lanciare l’indiscrezione sulla fine della relazione tra Simona Ventura e Gerò Carraro è il settimanale Novella 2000 che riporta alcune dichiarazioni degli amici più stretti della coppia che confermerebbero la rottura. La relazione tra loro, nata ben otto anni fa grazie a Mara Venier, amica di SuperSimo e moglie di Nicola Carraro, padre di Gerò, aveva portato la conduttrice a parlare del vero amore, incontrato finalmente all’età di 45 anni e dopo la fine del matrimonio con Stefano Bettarini. Da mesi, però, pare che i due stiano attraversando un momento difficile: arriverà, anche in questo caso, la smentita della Ventura?

Simona Ventura ha lasciato la casa in cui viveva con Gerò Carraro

Come riportato dal rotocalco diretto da Roberto Alessi, gli amici di Simona Ventura avrebbero raccontato ai giornali della fine della storia tra la conduttrice e Gerò Carraro, aggiungendo un particolare non di poco conto: lei avrebbe già lasciato la casa in cui convivevano.

Mentre Simona pare abbia fatto le valigie, si dice che l’imprenditore sia fuori e che i due abbiano anche deciso di non tenere i camerieri che gestivano la loro abitazione.

Insomma, rispetto alle precedenti voci di crisi tra la Ventura e Carraro, questa volta sembra che i due si siano lasciati senza ripensamenti e certi della decisione maturata negli ultimi tempi.

L’ultimo post social di Simona Ventura con Gerò Carraro

Eppure, solo qualche giorno fa, Simona Ventura pubblicava una foto su Instagram insieme al compagno Gerò Carraro scattata nel backstage di Sanremo Young.

‘Nel backstage con la mia rockstar’ – scriveva il 6 marzo 2018 la conduttrice, mostrandosi innamorata e sorridente accanto al fidanzato.

Possibile che, a soli due giorni di distanza, la vita sentimentale di SuperSimo abbia subito uno ‘scossone’ così forte e che la relazione con Carraro sia stata troncata in modo così netto?