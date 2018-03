In tanti speravano che Max Biaggi potesse partecipare a L’Isola dei famosi 13 per fare una sorpresa alla ex compagna Bianca Atzei, ma pare che il pilota non sia assolutamente intenzionato a mescolarsi con un certo tipo di trasmissioni televisive. L’unica priorità dello sportivo restano i figli avuti da Eleonora Pedron e ai quali ha deciso di dedicarsi, evitando qualunque tipo di distrazione.

Non c’è speranza, dunque, per Max Biaggi e Bianca Atzei: non si ricongiungeranno, almeno non davanti alle telecamere de L’Isola dei famosi 13. La fine dell’amore tra i due è stata la causa scatenante della partenza della cantante per l’Honduras con la speranza che la lontananza dall’Italia potesse anche tenere a bada i ricordi del passato e le pene d’amore. Così, purtroppo, non è stato e la Atzei si è trovata spesso a piangere per quanto accaduto senza nascondere la sofferenza che ancora la attanaglia per l’addio al motociclista cui è stata legata per ben due anni, dal 2015 al 2017.

Max Biaggi rifiuta l’invito a L’Isola dei famosi 2018

Qualcuno, però, aveva iniziato a pensare che la lontananza e la sovraesposizione mediatica di Bianca Atzei potessero far riflettere Max Biaggi e, magari, spingerlo a tornare dalla ex fidanzata proprio grazie a L’Isola dei famosi 13.

I ‘romantici sognatori’, però, dovranno richiudere questo desiderio nel cassetto perché, come svelato dal settimanale Diva e Donna, il pilota non avrebbe alcuna intenzione di apparire in tv per fare una sorpresa alla cantante.

‘Assolutamente non ho nessuna voglia di andare in quel contesto! Per carità!’ – avrebbe detto Biaggi che, secondo quanto dichiarato dal rotocalco diretto da Angelo Ascoli, pare abbia deciso di lasciare Bianca proprio per la scelta di partire per L’Isola dei famosi.

Max Biaggi: ‘Non c’è bisogno di aggiungere altro alla mia vita’

Svanita l’ipotesi sorpresa di Max Biaggi a Bianca Atzei durante una delle prossime puntate del reality show di Canale 5, il pilota sembra essere sempre più convinto di voler vivere da single, dedicandosi solo ai figli.

Negli ultimi post pubblicati sul suo profilo Instagram, infatti, Biaggi si è mostrato spesso in alcuni selfie in compagnia di Inés Angelica e Leon Alexandre, nati dalla relazione con Eleonora Pedron.

In una delle ultime immagini pubblicate, inoltre, l’ex della Atzei era stato abbastanza chiaro: ‘Non c’è bisogno di aggiungere altro alla mia vita’ – aveva scritto, sottolineando come la famiglia sia la sola e unica priorità.

Il motociclista, inoltre, aveva tenuto a precisare di essere single e di non avere alcuna relazione con l’attrice Michelle Carpente.

‘n questi mesi ho sempre preferito il silenzio e per questo non ho mai replicato a tutte le inesattezze sulla mia vita. Parlo a coloro che spesso scrivono riguardo alle mie presunte fidanzate!’ – si legge in un tweet di Biaggi – ‘Sono felicemente single, e non ho relazioni con Michelle! Spazio alla mia famiglia. Grazie’.

In questi mesi ho sempre preferito il silenzio e x questo non ho mai replicato a tutte le inesattezze sulla mia vita. Parlo a coloro che spesso scrivono riguardo alle mie presunte fidanzate! Sono felicemente SINGLE, e non ho relazioni con Michelle! Spazio alla MIA FAMIGLIA.Grazie — Max Biaggi (@maxbiaggi) February 27, 2018

