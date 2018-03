Lo show culinario Masterchef Italia ha appassionato il pubblico italiano, ma quanti ricordano chi sono i vincitori di tutte le edizioni del programma? Tra ‘mistery box’, ‘invention test’, ‘prove in esterna’, ‘pressure test’ e ‘duelli’ all’ultimo sangue, solo i veri appassionati di cucina che hanno dimostrato ai temibili giudici il loro talento sono riusciti ad aggiudicarsi 100.000 euro in gettoni d’oro e la possibilità di pubblicare un libro con le proprie ricette originali.

Niente male per un ex aspirante cuoco concorrente di Masterchef!

Il primo trionfatore dello show culinario, inoltre, ha aperto un suo ristorante in provincia di Reggio Emilia, condotto due programmi di cucina per i più piccoli e conquistato uno spazio su Rete4 nel programma ‘Sai cosa mangi’.

Spyros Theodoridis, impiegato modenese di origine greca, ha sbaragliato la concorrenza aggiudicandosi il parere positivo dei giudici e ha avuto la possibilità di scrivere due libri di cucina, ‘Cuoco per emozione’ e ‘Help Kitchen – Guai in padella’.

Con il premio aggiudicatosi e dopo essere passata in trasmissioni come ‘Cuochi e fiamme’ e la ‘Prova del cuoco’, Tiziana ha aperto un’osteria a Roma e affidato il suo studio legale a validi collaboratori.

Criticata da tutti gli altri avversari, che non sopportavano la sua spiccata antipatia, la Stefanelli manifestò un debole per il giudice Carlo Cracco creando dei siparietti divertenti con quest’ultimo.

Federico Francesco Ferrero, vincitore della terza edizione

Ansa – ederico Francesco Ferrero durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo prodotto Ferrero Kinder CereAlé

Federico Francesco Ferrero è stato il vincitore della terza edizione di Masterchef Italia 3.

Medico nutrizionista e cuoco per passione, ha convinto il palato dei giudici del cooking show arrivando fino in finale e aggiudicandosi il premio in denaro e la possibilità di pubblicare un libro di cucina.

Unendo la professione e le conoscenze in ambito scientifico alla passione per la tavola, Federico Francesco Ferrero ha scritto ‘L’Apericena non esiste’, valido aiuto per superare le feste e mantenersi in forma.