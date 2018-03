Non c’è pace, almeno in amore, per Mario Balotelli: lui e la fidanzata Clelia, secondo gli ultimi rumors, si sarebbero lasciati a causa di un presunto tradimento dell’attaccante del Nizza. Protagonista di storie d’amore spesso turbolente, Super Mario sembrava avesse trovato la stabilità accanto alla nuova compagna, madre del suo secondo figlio, Lion.

Ad annunciare la fine dell’amore tra Mario Balotelli e la fidanzata Clelia è il settimanale Chi che conferma la rottura tra i due per una presunta ‘scappatella’ del calciatore. Eppure, il loro legame sembrava essere più forte dei flirt che Balo aveva collezionato negli ultimi periodi e la nascita del figlio Lion ne era la testimonianza. Invece, niente da fare: anche questa relazione dell’attaccante è finita con una separazione e un bambino di soli sei mesi costretto a dividersi tra un padre super ricercato – dal gossip quanto dal mondo calcistico – e una madre semi-sconosciuta (almeno per il momento).

Mario Balotelli e Clelia: crisi o separazione definitiva?

La storia d’amore tra Balotelli e Clelia è stata vissuta dal calciatore in assoluta privacy, almeno fino a quando Mario non ha deciso di pubblicare su Instagram la foto di un pancione misterioso.

I paparazzi si sono immediatamente messi alla ricerca della donna nascosta e, alla fine, è spuntato il nome della fidanzata dell’attaccante, una 26enne che vive in Svizzera e lavora come modella part time.

La relazione tra i due, dunque, è diventata subito di dominio pubblico e ogni loro spostamento è stato documentato sui giornali di cronaca rosa.

L’amore sembrava procedere a gonfie vele e Mario Balotelli pareva aver deciso di mettere la testa a posto mettendo su famiglia con Clelia e condividendo le gioie del secondo figlio con la primogenita Pia.

Qualcosa, però, si è incrinato e, mentre il settimanale diretto da Alfonso Signorini parla di rottura definitiva tra il calciatore e la compagna, qualcun altro sostiene che i due siano in crisi, tanto da non parlarsi più.

Il motivo resta, tuttavia, sempre lo stesso: il presunto tradimento di Mario Balotelli nei confronti di Clelia.

Le fidanzate famose di Mario Balotelli

L’attaccante del Nizza ha avuto una vita sentimentale assai turbolenta: dopo la lunga e travagliata relazione con Raffaella Fico, madre della sua prima figlia Pia – riconosciuta solo nel 2014, a distanza di due anni dalla nascita – Balotelli ha collezionato numerosi flirt.

Tra i più importanti ricordiamo anche quello con Fanny Neguesha che, ad oggi, risulta essere legata ad un altro calciatore dal quale aspetta un bambino.

Infine, negli ultimi tempi, Super Mario sembrava avesse trovato la stabilità accanto a Clelia ma, anche questa volta, le cose potrebbero non essere andate nel verso giusto.

