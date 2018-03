Dopo due mesi di assenza, Loredana Lecciso è tornata a Cellino San Marco, città natale di Al Bano. La coppia, che era stata avvistata insieme, pare abbia superato il momento di crisi e, nonostante il cantante abbia dichiarato di non voler sposare la madre di Bido e Jasmine, la famiglia sembra si sia ricongiunta.

Il ritorno di Loredana Lecciso a Cellino San Marco è stato annunciato in anteprima da Barbara D’Urso durante la puntata del 7 marzo 2018 di Pomeriggio Cinque. La conduttrice, venuta a conoscenza della scoop, ha riportato le immagini pubblicate dal settimanale Oggi che documenta l’incontro tra la compagna di Al Bano e la figlia maggiore, Jasmine, nata proprio dall’unione con il cantante. Loredana, però, pare non sia rientrata in Puglia solo per riabbracciare i figli ma, i ben informati, sostengono che il momento di crisi vissuto con Al Bano sia finalmente superato.

GUARDA BARBARA D’URSO CHE ANNUNCIA IL RITORNO A CELLINO DI LOREDANA LECCISO

Loredana Lecciso e Al Bano di nuovo insieme?

Ospite del programma pomeridiano condotto da Barbara D’Urso anche il giornalista Roberto Alessi che ha assicurato che la Lecciso e Al Bano sono tornati insieme.

‘Al Bano e Loredana mangeranno stasera nel tinello della loro casa e io ne sono felice!’ – ha esclamato il direttore di Novella 2000, senza nascondere un tono lievemente ironico sulla situazione.

Pare essere superata, dunque, l’ennesima crisi di coppia che aveva portato i due a rilasciare dichiarazioni nelle varie trasmissioni televisive e spinto Al Bano ad allontanarsi dall’Italia per fuggire dal gossip.

Al Bano non sposerà Loredana Lecciso

Nonostante la crisi tra Al Bano e Loredana Lecciso, dunque, sembri essere ormai lontana, il rientro della showgirl a Cellino San Marco non ha fatto cambiare idea al cantante riguardo un argomento scottante: il matrimonio.

Intervistato dal settimanale Chi, infatti, l’artista ha dichiarato di essere grato a Loredana per averlo reso padre di altri due figli, ma di non essere in alcun modo intenzionato a convolare a giuste nozze.

‘Basta con le carte, so a cosa servono, è vero che un grande amore sfocia nel matrimonio, ma io ci ho già provato, a me è successo e so in che modo è andato a finire’ – ha sentenziato – ‘Quindi posso farne a meno’.

