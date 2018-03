Fa commuovere la dedica di Jovanotti per Davide Astori pubblicata a poche ore dal funerale sulla propria pagina Facebook. Un addio, questo, che ha sconvolto non solo il mondo dello sport ed i numerosissimi messaggi in rete dettati da artisti o conduttori ne sono la conferma: anche Lorenzo Cherubini ha, infatti, abbracciato la famiglia del calciatore con parole ‘mai giuste di fronte all’impensabile’, ma alquanto profonde e sincere.

Un brano di Jovanotti culla le immagini di Davide Astori in un video pubblicato dalla Fiorentina, in questo giorno riunita in un dolore insanabile. ‘I suoi compagni hanno scelto una mia canzone per accompagnarlo, che ha a che fare con quel vuoto che rimane quando qualcuno ci lascia’, comincia così il lungo messaggio di addio pubblicato dall’artista sui social network.

Leggi anche: Davide Astori è morto: il capitano della Fiorentina deceduto in albergo

Il brano di Jovanotti nel video dedicato a Davide Astori: il messaggio del cantante

Fanno piangere, pensare e riflettere le parole scritte su Facebook da Lorenzo Jovanotti dedicate al capitano Davide Astori, vittima di un impensabile fatalità che ha sconvolto un’intera nazione.

A poche ore dal funerale, datato 8 marzo 2018, l’artista si è commosso guardando un video pubblicato in rete dalla Fiorentina stessa ritraente alcuni momenti di gloria del calciatore. A cullare le nostalgiche foto e riprese il brano ‘Terra degli uomini’ di Jovanotti.

‘I suoi compagni hanno scelto una mia canzone per accompagnarlo, che ha a che fare con quel vuoto che rimane quando qualcuno ci lascia, ma soprattutto ha a che fare con l’importanza di ogni attimo di respiro che ci è concesso spartire con le persone che fanno un pezzo di strada con noi, in tutti i sensi’, inizia così la dedica del cantante.

Leggi anche: Davide Astori morto: giusto fermare il calcio?

Jovanotti a Davide Astori: ‘Un campione con i piedi leggeri, ma ben piantati a terra’

E’ lunga la dedica di Jovanotti a Davide Astori, il capitano scomparso nella notte di domenica scorsa.

‘Tutti siamo rimasti colpiti e senza parole di fronte a questa fatalità che ha ucciso un ragazzo che aveva l’aria di uno che conosciamo da sempre’, prosegue Lorenzo Cherubini, ‘La faccia di un compagno di scuola, di un fratello, di un campione con i piedi leggeri ma ben piantati a terra, un capitano’.

‘Viviamo immersi nelle atmosfere cariche, spesso grazie al cielo molto festose, competitive, col cuore in gola, dove le emozioni giocano un ruolo forte, e di fronte all’impensabile non ci sono mai le parole giuste, ci assale solo un grande dispiacere senza nome e la sensazione che l’unica cosa da fare sia vivere, fino all’ultimo attimo’.

Insomma, anche Jovanotti si unisce con ‘parole mai giuste’ all’immenso dolore della compagna Francesca Fioretti e alla piccola Vittoria, di appena due anni.