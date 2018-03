Chi la segue su L’Isola dei famosi 13 ha sempre visto Alessia Mancini come una guerriera, ma anche lei si è commossa pensando ai figli nate dal matrimonio con Flavio Montrucchio. Considerata una delle naufraghe più forti e temibili di questa edizione del reality show, non aveva ancora manifestato segni di cedimento e, invece, in uno degli ultimi confessionali anche lei si è sciolta in una valle di lacrime…

La notizia che L’Isola dei famosi 13 si allungherà di una settimana ha rattristato Alessia Mancini perché, se dovesse riuscire a resistere in Honduras fino all’ultima puntata, non potrà festeggiare il compleanno della figlia Mya. La showgirl, quindi, si è confidata con l’amica Bianca Atzei ammettendo di iniziare a sentire sempre più forte la mancanza della sua famiglia e, in particolar modo, dei bambini nati dal matrimonio con Flavio Montrucchio, suo fervido sostenitore in questa nuova avventura televisiva.

Alessia Mancini triste: ‘Sono un po’ nostalgica’

‘La notizia di una puntata in più mi ha fatto pensare che i tempi potrebbero allungarsi nel caso in cui restassi qui e sono un po’ nostalgica…’ – così Alessia Mancini ha parlato in confessionale, prima di sciogliersi in un pianto.

La naufraga de L’Isola 13 non è riuscita a trattenere le lacrime pensando ai figli – Orlando e Mya – e alla sua famiglia mostrando, per la prima volta dall’arrivo in Honduras, le sue fragilità.

La Mancini, infatti, è sempre apparsa come una delle concorrenti più agguerrite di questa edizione del reality show ma, anche per lei, il cuore di mamma è stato difficile da nascondere.

Alessia Mancini a L’Isola dei famosi 13 tranquillizza i figli

Pur tentando di nascondere la commozione per non preoccupare i suoi due bimbi, Alessia Mancini ha davvero fatto fatica a trattenere le lacrime e, con la voce rotta dal pianto, ha provato a tranquillizzare Orlando e Mya.

‘Non vorrei mai che mi vedessero piangere però, a volte, anche la mamma ha dei momenti di fragilità perché mi mancate tanto’.

E’ questo il messaggio che la Mancini ha voluto dare alla sua famiglia, mentre dall’altra parte del mondo, in Italia, anche Flavio Montrucchio ha manifestato la nostalgia della moglie, ormai assente da casa da più di 40 giorni.

Attraverso il suo profilo Instagram, però, l’ex vincitore del Grande Fratello ha inviato un messaggio alla moglie affinchè possa resistere e sconfiggere i rivali de L’Isola 13.