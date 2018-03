Francesco Arca e Irene Capuano saranno nuovamente genitori: dopo Maria Sole, è in arrivo il secondo figlio che si chiamerà Brando Maria. Attraverso i social, la compagna dell’attore aveva chiesto ai follower suggerimenti per il nome del piccolo ma, a quanto pare, è stata la sorellina ad averla vinta su tutti e, nonostante qualche perplessità da parte di mamma e papà, la piccola ha avuto la meglio.

Attraverso una serie di tenere immagini su Instagram, Francesco Arca e Irene Capuano hanno condiviso la gioia di diventare genitori per la seconda volta. Dopo la nascita di Maria Sole, avvenuta a settembre del 2015, la famiglia è pronta per accogliere il nuovo arrivato sul cui nome pare ci sia stata una lunga disputa. Il piccolo, che nascerà a fine marzo 2018, si chiamerà Brando Maria così come ‘imposto’ con tenacia della sorella più piccola. La Capuano, infatti, che sperava di poter avere l’onore di scegliere il nome del secondogenito, ha dovuto arrendersi alle richieste di Sole.

Irene Capuano su Instagram: ‘Il tempo passa veloce…’

Così, con un post su Instagram a cui ha allegato la foto del suo pancione, Irene Capuano ha spiegato ai follower – precedentemente interpellati per avere dei consigli sul nome del secondo figlio – come mai il piccolo si chiamerà Brando Maria.

Emozionata per il tempo che è trascorso velocemente e in ansia per il parto, previsto a fine mese, la compagna di Francesco Arca ha scritto: ‘Qui si lievita….la mia pancia cresce e sembra una grande cocomero…il tempo passa veloce e se penso che a fine mese sarò una mamma bis mi si riempie il cuore’.

Riguardo al nome di Brando Maria, poi, ha raccontato: ‘Avevamo deciso che il nome del maschietto l’avrei dovuto scegliere io… ma Maria Sole non sente ragioni…. E alla fine vincerà lei’.

E, infatti, poco dopo Irene ha postato un video su Instagram in cui la piccola annuncia a tutti il nome del fratellino in arrivo.

Francesco Arca: ‘Essere padre è la cosa più rock’n’roll che esista’

Al settimo cielo per l’arrivo del secondo figlio anche Francesco Arca che, diviso tra set e famiglia, cerca di impiegare il tempo libero a disposizione insieme a Maria Sole e Irene Capuano.

Dopo l’annuncio della seconda gravidanza della compagna – ‘Maria Sole desiderava un fratellino e con grande gioia l’abbiamo accontentata. Abbiamo sempre voluto una famiglia numerosa’ – Arca ha raccontato le gioie di essere genitore definendo l’esperienza la ‘più rock’n’roll che esista’.

E’ tutto pronto, dunque, per la famiglia Arca felice di accogliere Brando Maria.