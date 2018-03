Non sta vivendo un bel periodo Craig Warwick: il fidanzato Enzo, con cui convive in Sicilia da circa vent’anni, ha un tumore alla schiena e si è sottoposto di recente a una lunga serie di terapie che hanno portato dei miglioramenti, anche se per gridare alla completa guarigione è ancora troppo presto. Proprio la necessità di trovare il denaro per assicurare al suo Enzo le migliori cure possibili, è stata la molla che ha spinto Craig Warwick a partecipare a L’Isola dei Famosi 2018: e adesso che il suo compagno ha terminato con successo la radioterapia, il sensitivo si è appellato agli angeli con cui, come sappiamo, ha un rapporto molto stretto, chiedendogli di proteggere l’uomo della sua vita.

Craig Warwick ha raccontato il dramma del suo fidanzato al settimanale Nuovo: ‘Il male si è presentato lo scorso anno, quando Enzo ha iniziato ad avvertire dei forti dolori alla schiena che non lo lasciavano respirare. E dopo un controllo medico abbiamo scoperto che i dolori erano causati da una forma di tumore piuttosto grave’.

A quel punto Craig Warwick e il fidanzato Enzo hanno giustamente deciso di tentarle tutte, affidandosi ai migliori ospedali e ai migliori dottori in circolazione: ‘Servivano però tanti soldi e così, quando è nata l’opportunità de L’Isola dei Famosi, ho accettato subito in modo da avere il denaro necessario per pagargli le cure. Adesso Enzo ha finito la radioterapia: sono ottimista per lui, ma siamo nelle mani di Dio e ho chiesto agli angeli di stargli vicino’ (com’è noto Warwick sostiene di riuscire a parlare con gli angeli, uno ‘dono’ che nel corso degli anni ha suscitato l’interesse di personalità come Lady Diana e Kate Winslet, che hanno voluto conoscerlo personalmente, nonché dell’FBI, che ha chiesto la sua consulenza per ritrovare persone scomparse).

Il compagno di Craig Warwick, Enzo, ha una bottega di parrucchiere a Sciacca, in Sicilia, dove talvolta dà una mano lo stesso Craig, che prima di dedicarsi completamente all’attività di sensitivo svolgeva anche lui il mestiere di hair stylist. Warwick è nato a Londra e si è trasferito in Sicilia proprio per amore di Enzo. La sua esperienza a L’Isola dei Famosi 2018 è durata relativamente poco a causa di un infortunio alle costole che l’ha costretto ad abbandonare il reality. Una volta tornato in Italia ha accusato il collega naufrago Franco Terlizzi di avergli rivolto delle frasi omofobe, che però l’ex pugile ha decisamente negato, minacciando di querelarlo.