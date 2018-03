Alessia Marcuzzi è di nuovo incinta? Fotografata per le vie di Milano in un negozio per bambini, parrebbe che la conduttrice de L’Isola dei Famosi aspetti il terzo figlio, primo dal marito Paolo Calabresi Marconi. Il ‘pancino sospetto’, come si suol dire, aveva già destato l’attenzione dei più curiosi qualche settimana fa, ma le ultime fotografie ambientate in un negozio per bebè avrebbero avvalorato ed incrementato l’ipotesi.

Non vi sono ancora certezze sulla situazione di Alessia Marcuzzi, se sia incinta o meno del marito Calabresi, ma il pancino sospetto e il cappotto extralarge indossato dalla conduttrice orientano i fan verso una sola ed un’unica conclusione. D’altronde, nelle ultime settimane l’attenzione è stata totalmente focalizzata sul caso discusso canna-gate, distogliendo lo sguardo dalla Marcuzzi.

Leggi anche: Alessia Marcuzzi e lo spoiler sull’altra Isola, la gaffe in diretta

❤️ A post shared by Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi) on Mar 8, 2018 at 5:06am PST

Alessia Marcuzzi aspetta un bambino? Il pancino sospetto

L’attenzione del gossip torna a focalizzarsi su Alessia Marcuzzi, questa volta per quanto riguarda il ‘pancino sospetto’ che in molti hanno già adocchiato.

Potrebbe trattarsi di un semplice sbaglio, ma le foto pubblicate da ‘Diva e Donna’ che ritraggono la conduttrice de L’Isola dei Famosi in un negozio milanese di abbigliamento per bambini hanno incuriosito maggiormente i suoi numerosi sostenitori.

A potenziare la possibilità della gravidanza della Marcuzzi, anche un cappotto extralarge da lei stessa indossato, come a voler nascondere alcune forme ‘di troppo’.

Insomma, smentirà o confermerà tali tesi la protagonista di questa 13esima edizione de L’Isola dei Famosi? Che per Mia e Tommaso sia in arrivo un fratellino?

Leggi anche: Eva Henger sul canna-gate de L’Isola 13: ‘Alessia Marcuzzi ne sa poco, ma dovrebbe cercare la verità’

Alessia Marcuzzi al centro del canna-gate, ma potrebbe essere incinta

L’attenzione su Alessia Marcuzzi non è di certo mancata nelle ultime settimane a causa dello scandalo che ha coinvolto la 13esima edizione de L’Isola dei Famosi.

Secondo Eva Henger, Francesco Monte avrebbe infatti fumato una canna, sostanza vietata dalla trasmissione, scatenando un vero e proprio caos.

Quasi tutto il cast è finito al centro del mirino del caso, compresa la stessa Alessia Marcuzzi: la conduttrice, presa di mira anche da Striscia la Notizia, è infatti ‘costretta’ settimanalmente a far chiarezza, in diretta su Canale 5, sullo scandalo.