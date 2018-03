Ha rischiato di tornare in carcere Fabrizio Corona per via dell’utilizzo dei social, ma arriva la diffida. Il giudice di Milano Simone Luerti ha, infatti, respinto la richiesta di revoca dell’affidamento terapeutico partita da Lamanna negando al noto personaggio televisivo il ritorno a San Vittore, come temuto nei giorni precedenti. Il giudice ha, dunque, deciso per Corona la sola diffida dall’uso dei social.

‘Il giudice ha respinto l’iniziativa della Procura generale che mi appariva decisamente sproporzionata’ spiega così il legale di Fabrizio Corona in merito alla richiesta di revoca dell’affidamento terapeutico concesso nei giorni scorsi al fidanzato di Silvia Provvedi dopo ben 16 mesi di carcere. L’uso vietato dei social network attraverso la pubblicazione di foto e video avrebbe, infatti, peggiorato la situazione ma al momento, l’unica conseguenza, sembra essere una diffida.

Fabrizio Corona, la diffida dall’uso dei social network

Si è discusso molto in merito alla violazione degli accordi stabiliti dal giudice da parte di Fabrizio Corona e al momento arriva ‘solo’ la diffida dall’uso dei social network.

Una sorta di avvertenza, di ‘cartellino giallo’ rivolto quindi al noto personaggio televisivo affinché non torni a pubblicare foto e video in rete, come accaduto da 6 giorni a questa parte tra effusioni con l’amata Silvia Provvedi e filmati con base rap.

‘La richiesta d’arresto per una pubblicazione su Instagram, che peraltro io ritengo non fosse violazione della prescrizione, ma di questo parleremo con il magistrato, mi è apparsa da subito esagerata’, spiega l’avvocato Ivano Chiesa, aggiungendo ‘Mi chiedo infatti quale avrebbe potuto essere mai la sanzione qualora vi fosse stata una grave violazione della prescrizione’.

Fabrizio Corona su Instagram: le foto con Silvia Provvedi

Tra le diverse pubblicazioni di Fabrizio Corona su Instagram, anche un servizio fotografico che lo ritrae insieme alla fidanzata Silvia Provvedi.

Le foto sarebbero state scattate dai paparazzi di ‘Chi’ mentre la coppia era a passeggio per le vie di Milano: non mancano baci, abbracci ed effusioni varie.

E allora Balliamo. #ADALET Staff. A post shared by Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal) on Feb 27, 2018 at 3:40am PST

Ormai vista e rivista anche l’uscita dal carcere San Vittore di Fabrizio Corona riassunta in un video, che lui stesso ha preferito accompagnare con la base rap di Salmo.