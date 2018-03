Chiara Nasti non ha apprezzato le motivazioni di Barbara D’Urso riguardo l’ospitata annullata a Domenica Live. La fashion blogger, ex naufraga de L’Isola dei famosi 2018 e prima concorrente ad aver confermato la versione di Eva Henger sul canna-gate, ha deciso di parlare e mettere in luce alcuni punti ‘oscuri’ riguardo ciò che è avvenuto con il programma di Canale 5.

Barbara D’Urso aveva spiegato ai microfoni di Striscia la notizia la cancellazione di Chiara Nasti tra gli ospiti di Domenica Live del 4 marzo 2018 asserendo che, in mancanza degli altri naufraghi che dovevano sottoporsi alla macchina della verità, non avrebbe avuto alcun senso chiamare la blogger poiché l’intero spazio dedicato a L’Isola dei famosi 13 e al canna-gate era saltato. Pare, però, che le cose non siano andate esattamente così e che la Nasti avrebbe dovuto avere uno spazio di venti minuti da sola con la conduttrice di Canale 5. Se così fosse, quindi, qualcuno potrebbe aver chiesto alla D’Urso di ‘dimenticare’ l’argomento droga a L’Isola dedicandosi ad altro…

Chiara Nasti assente a Domenica Live: ‘Ecco come sono andate le cose’

Tramite alcune storie su Instagram, dunque, Chiara Nasti ha deciso di raccontare la sua verità smentendo – almeno parzialmente – le dichiarazioni di Barbara D’Urso.

‘Ho visto l’intervista ieri a Striscia, quella di Barbara, e le cose non sono andate esattamente così’ – ha esordito la blogger sul suo profilo social, spiegando di aver rinunciato al primo invito della conduttrice di Domenica Live perché sopraggiunto in concomitanza con un altro impegno che aveva già confermato.

‘Poi c’è stata la conferma per questa domenica (4 marzo 2018, ndr) dove hanno spostato tutto, non si sa ancora il motivo’ – ha continuato la Nasti, lasciando intendere che sulla cancellazione della sua presenza al programma ci siano alcuni punti oscuri.

Chiara Nasti: ‘Non mi va che si usi il mio nome a convenienza’

Smentite, dunque, alcune dichiarazioni di Barbara D’Urso sui motivi secondo cui Chiara Nasti non avrebbe più partecipato a Domenica Live, la ex naufraga de L’Isola 13 ha rincarato la dose scagliandosi contro la conduttrice.

‘[…] Mi era stato promesso uno spazio di 20 minuti dove dovevamo esserci solo io e Barbara, quindi non cambiava nulla se c’erano gli altri naufraghi o no’ – ha dichiarato, lanciando un’accusa alla D’Urso – ‘Non mi va giù che si usi il mio nome a convenienza e poi non si danno giustificazioni vere e concrete’.

Le spiegazioni della Nasti, dunque, sembrano cozzare con quelle di ‘Barbarella’ e, in alcuni telespettatori, cresce il dubbio che ‘qualcuno’ abbia invitato la conduttrice di Canale 5 a non trattare più il canna-gate.