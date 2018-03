Ormai, Daniele Bossari ama condividere la sua vita privata sui social e, nelle ultime ore, ha raccontato il secondo tatuaggio realizzato a distanza di 24 anni dal primo. Insieme al suo tatuatore di fiducia, l’opinionista de L’Isola dei famosi 2018 si è fatto riprendere nelle fasi salienti del momento che, come ha ammesso lui stesso, gli crea sempre un po’ di paura.

‘Tattoo day!’ – ha scritto Daniele Bossari su Instagram annunciando a tutti i follower di essere pronto per il secondo tatuaggio. E’ un momento molto particolare per la vita del conduttore che, rimessosi in gioco con il Grande Fratello VIP 2 dopo anni di silenzio e buio, è tornato ad essere uno dei personaggi televisivi più apprezzati e seguiti del mondo dello spettacolo nostrano. Sempre calibrato nelle sue esternazioni, Bossari, però, non è riuscito a nascondere il timore degli aghi che, tuttavia, non lo ha fatto desistere dall’idea di imprimere sulla pelle qualcosa di importante e significativo.

Daniele Bossari felice per il nuovo tatuaggio

Accompagnato dal tatuatore dall’amico Raffaele che ha ripreso l’intera realizzazione del lavoro, Daniele Bossari si è detto felicissimo per questa decisione.

Il suo primo tattoo, infatti, risale a 24 anni fa, ma pochi conoscono cosa e dove l’opinionista de L’Isola dei famosi abbia deciso di disegnarsi sulla pelle.

Per il secondo tatuaggio, invece, Bossari ha voluto rendere partecipi al momento tutti i suoi fan raccontando emozioni e sensazioni che hanno preceduto questo nuovo episodio della sua vita.

Felice come un bambino, Daniele ha presentato il suo tatuatore di fiducia e, sulle note dei Doors, si è sottoposto alla seduta che, seppur volontaria, lo ha sempre spaventato.

Daniele Bossari, la paura degli aghi e il nuovo tatuaggio

Tra i timori nascosti di Daniele Bossari, infatti, c’è anche la paura degli aghi confessata dal conduttore e opinionista proprio nel suo ultimo video su Instagram.

Nonostante ciò, però, ha deciso di disegnarsi sulla pelle qualcosa che per lui ha un significato intrinseco chiedendo, a lavoro completato, se i suoi follower gradissero.

In tantissimi hanno partecipato, seppur via social, al secondo tatuaggio di Daniele Bossari, mentre molti altri gli hanno ricordato che ‘non c’è due senza tre’.

Chissà, però, se Daniele terrà a mente questa ‘regola’ e deciderà di farsene un altro….magari tra 24 anni!

