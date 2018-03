E’ già mamma di Santiago, avuto da Stefano De Martino, ma Belén Rodriguez potrebbe essere incinta di Andrea Iannone, suo compagno da circa due anni. La showgirl argentina, che ha più volte manifestato il desiderio di una seconda gravidanza, pare sia finalmente in dolce attesa e, proprio per questo motivo, avrebbe rinunciato alla conduzione del Grande Fratello 15.

A lanciare le indiscrezioni sulla presunta gravidanza di Belén Rodriguez è il settimanale Nuovo Tv secondo cui la showgirl sarebbe incinta di Andrea Iannone già da alcuni mesi. Da tempo, infatti, si rincorrono voci riguardanti l’arrivo del secondo figlio dell’argentina che, a distanza di cinque anni dalla nascita di Santiago De Martino, potrebbe aver deciso di allargare la famiglia insieme al pilota. I due, che sono sopravvissuti agli innumerevoli gossip degli ultimi tempi, si dichiarano innamoratissimi e da un po’ hanno lasciato l’Italia per trasferirsi in Svizzera.

Leggi anche: Belén va a vivere in Svizzera con Andrea Iannone: ‘La casa è pronta’

Belén Rodriguez rinuncia al Grande Fratello 15 per il secondo figlio

Prima del gossip sulla seconda gravidanza di Belén Rodriguez, si parlava sempre più insistentemente della sua ‘promozione’ come conduttrice del Grande Fratello 15, in partenza dal prossimo aprile 2018.

La showgirl sembrava essere pronta per condurre da sola un reality show importante come quello di Canale 5, ma l’arrivo del secondo figlio potrebbe averla costretta a rinunciare dando la priorità alla famiglia.

Sembra essere quasi certa, dunque, la rinuncia della Rodriguez al GF 15 che, secondo i rumors delle ultime ore, pare sia stato affidato a Barbara Palombelli.

Leggi anche: Grande Fratello 15, Barbara Palombelli conduttrice? La svolta di Mediaset

Belén Rodriguez, il desiderio di maternità con Andrea Iannone

Per il momento, tuttavia, Belén Rodriguez non ha confermato né smentito le voci di una presunta gravidanza.

Più volte, però, la showgirl ha ribadito di non voler avere solo un figlio e, in un’intervista di circa un anno fa a Verissimo, aveva spiegato: ‘Santiago non rimarrà figlio unico. Farò altri due figli con Andrea’.

Detto, fatto. Andrea Iannone e Belén, approfittando di un periodo di pausa dell’argentina dopo il successo di Tu sì que vales, potrebbero aver deciso di concretizzare il loro progetto di famiglia.

Proteggimi sempre..... @andreaiannone ❤️☺️❤️ A post shared by BELEN (@belenrodriguezreal) on Feb 24, 2018 at 10:56am PST

Leggi anche: Andrea Iannone: ‘Belén Rodriguez è la donna della mia vita’