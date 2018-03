A pochi giorni dall’inizio di Ballando con le stelle 2018, Giovanni Ciacci si lascia andare alle confidenze rivelando di avere due fidanzati, proprio come Pupo! L’esperto di look a Detto Fatto sarà tra i concorrenti dello show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci e il primo nella storia del programma ad esibirsi in coppia con un altro uomo, il ballerino Raimondo Todaro.

Poco riservato sulla sua vita privata, Giovanni Ciacci ha raccontato al settimanale Chi come si viva tranquillamente con due fidanzati e ha svelato di avere un conto in sospeso con uno dei giudici di Ballando con le stelle 2018. Il motivo? Si tratta sempre di affari di cuore e di un uomo che i due hanno condiviso per ben 10 anni, almeno fino a quando quest’ultimo non ha preferito Ciacci all’altro. L’esperto di look preferisce non menzionare il nome del giudice di Rai 1, ma si intuisce facilmente che si tratta di Guillermo Mariotto. Chissà se tra i due scoppieranno scintille.

Giovanni Ciacci sui fidanzati Stefano e Piero

Intenzionato a non nascondersi perché ogni forma di amore va rispettata, Giovanni Ciacci ha rivelato i nomi dei suoi due fidanzati, Stefano e Piero, che lui chiama ‘le veline perché uno è biondo e l’altro è moro’.

Il futuro protagonista di Ballando con le stelle 2018, però, ci tiene a precisare che la loro relazione non è un vero e proprio triangolo: ‘E’ amore, noi ci amiamo così’ – ha raccontato al settimanale diretto da Alfonso Signorini – ‘Perché nascondersi? Forse siamo solo io e Pupo che lo ammettiamo’.

Giovanni Ciacci a Ballando con le stelle 2018: ‘Vincerò’

Rivelato qualche dettaglio in più sulla sua vita privata, Ciacci si appresta a mettersi alla prova con rumba, cha cha e jive insieme a Raimondo Todaro spiegando: ‘[…] Ballo con un uomo semplicemente perché è la mia natura, sono più a mio agio così. E presentarmi con una donna sarebbe stata una forzatura, altri l’hanno fatto e i risultati si sono visti…’.

Il look maker, infatti, sarà il primo concorrente di Ballando con le stelle 2018 a presentarsi in pista con un ballerino professionista dello stesso sesso.

Una vera e propria novità per lo show di Rai 1, accolta con grande entusiasmo anche dagli addetti ai lavori e da vari personaggi del mondo dello spettacolo.

A pochi giorni dal suo debutto in pista, però, Giovanni Ciacci dimostra di non avere peli sulla lingua e, oltre ad aver parlato dell’antica rivalità con Guillermo Mariotto, attacca anche Selvaggia Lucarelli.

‘Sui sui social ha dato il benvenuto solo a Gessica Notaro e agli altri concorrenti zero’ – ha ‘denunciato’ – ‘Io capisco che Gessica ha avuto una storia importante, ma non trovo giusto abbia un trattamento diverso’.

In merito alla partecipazione di Eleonora Giorgi a Ballando, inoltre, ha detto: ‘[…] Fossi stata in lei non avrei accettato questa sfida. Lei è un mito e rischia di rovinare la sua immagine. Che poi è il motivo per cui una come Ornella Muti non ha mai accettato’.

Convinto di essere la sola star di questa edizione del programma, dunque, Ciacci promette di dare filo da torcere a tutti gli altri concorrenti: ‘Vincerò’.