Tra Loredana Lecciso e Romina Power, Al Bano sceglie la madre Iolanda come la ‘vera donna della sua vita’. Il cantante, che ha preferito allontanarsi dal gossip rifugiandosi in Australia insieme ai figli, è tornato a parlare della sua vita privata in una recente intervista, svelando anche retroscena inediti su quanto accaduto anni addietro con una donna svizzera che gli ha fatto delle avances.

Meglio conosciuta come ‘Donna Iolanda’, la madre di Al Bano occupa il posto più importante nella vita del cantante. Legatissimo alle radici e alla famiglia, troppo spesso protagonista della cronaca rosa di cui farebbe volentieri a meno e sempre più attivo dal punto di vista lavorativo, l’ugola di Cellino San Marco è stata raggiunta dal settimanale Chi cui ha raccontato gli ultimi risvolti della sua vita privata: la crisi con la compagna Loredana Lecciso e le voci continue che vorrebbero una reunion (non solo artistica) con la ex moglie Romina Power.

Al Bano e la madre Iolanda: ‘E’ una persona migliore di me’

‘Volete sapere chi è la vera donna della mia vita? Mia madre’ – così, Al Bano Carrisi, ha risposto a tutti coloro che desidererebbero conoscere i suoi veri sentimenti nei confronti della Lecciso e della Power.

‘Ha 95 anni ben portati, ho preparato un docufilm su di lei che andrà in onda quando finirà The Voice, mi ha emozionato molto’ – ha continuato il cantante pugliese, descrivendo ‘Donna Iolanda’ come ‘una persona migliore di me, di una razza in via d’estinzione’.

‘Non ci sono più donne capaci di fare quello che ha fatto lei: sopportare la povertà, sottostare alle leggi di un Sud allora retrogrado per poi decidere di scappare a 17 anni e vivere il suo grande e unico amore fino in fondo’ – ha raccontato, ribadendo il profondo rispetto che nutre nei suoi confronti.

Al Bano vittima di molestie: ‘Ho reagito subito’

Nel corso dell’intervista al settimanale diretto da Alfonso Signorini, inoltre, Al Bano ha svelato un retroscena inedito della sua vita, privata e professionale.

In tempi in cui si parla sempre più spesso di abusi e molestie, il cantante ha ammesso di esserne stato vittima e di aver ricevuto delle avances da ‘una donna svizzera a cui non avevo neanche pensato di stringere la mano’.

Ricordando quell’episodio, Al Bano spiega di essersi immediatamente ‘tirato fuori da quella situazione con forza e decisione, spiegandole che era sbagliato e rischiava anche penalmente per il suo atteggiamento’, ma è consapevole che questo può far parte dei rischi di ‘chi è sotto i riflettori’.

Al Bano tra Loredana Lecciso e Romina Power

Nell’intervista concessa al settimanale Chi, inoltre, non sono mancate ulteriori rivelazioni di Al Bano sugli attuali rapporti con Loredana Lecciso e Romina Power.

‘La verità su Loredana? Tutti sanno che mi ha dato la gioia di due figli che, grazie a Dio, sono straordinari. Come faccio a non esserle grato?’ – ha spiegato, smentendo ancora una volta la possibilità di sposarsi con la Lecciso.

Per quanto riguarda Romina, invece, i due continueranno a cantare insieme nonostante tutto ciò alimenti in modo inverosimile il gossip ma, a chi spera in un ritorno di fiamma, Al Bano spiega: ‘Quello con Romina è stato un grande amore, però la parte finale non è stata piacevole né per me né, immagino, per lei’.

Per i due, infatti, si è trattato della fine di una bellissima favola: ‘Io non sono uno che fugge le negatività: le accetto, fanno parte della vita. Tutte le favole alla fine sono favole a metà’.

