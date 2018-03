Si parlava di elezioni e campagna elettorale quando un furioso Vittorio Sgarbi si è scagliato contro Veronica Gentili a ‘Dalla vostra parte’. Il critico d’arte ha, infatti, reagito in malo modo dopo essere stato interrotto dalla giornalista, presente nello studio di Rete 4. Senza troppi scrupoli e come è solito comportarsi, Sgarbi ha posto fine al collegamento mandando tutti ‘a quel paese’.

‘Non ha cervello’ ha in seguito affermato Vittorio Sgarbi contro Veronica Gentili, prontamente intervenuta difendendosi dall’insulto ricevuto. Il tema su cui si stava esprimendo il critico d’arte a ‘Dalla vostra parte’ era il ‘post-voto’, caldo argomento di questi giorni a seguito delle elezioni del 4 marzo. L’interruzione della giornalista in studio ha, però, fatto perdere le staffe a Sgarbi immediatamente sparito dall’inquadratura del collegamento.

Leggi anche: Vittorio Sgarbi contro Vauro a L’aria che tira: ‘Poveretto, imbecille, idiota’

Vittorio Sgarbi si infuria a Dalla vostra parte, e se ne va

Vittorio Sgarbi colpisce ancora sfogandosi nella trasmissione Dalla vostra parte, in onda su Rete 4. Nella puntata di lunedì 5 marzo 2018, il politico si è infatti infuriato contro la giornalista in studio Veronica Gentili andandosene, poi, dalla scena.

‘Sgarbi, quant’è l’allarme, la preoccupazione per Forza Italia adesso?’, ha così domandato l’attrice interrompendo il discorso dell’ospite che, senza esitazione, ha perso le staffe mandando tutti a ‘quel paese’.

‘Posso parlare? Sono qui da due ore a rompermi il c***o e tu mi interrompi pure. Andate a fare in ****’, si è così rivolto furioso ai conduttori del programma, andandosene poi via ma ritornando in scena poco dopo.

‘Quella non può capire’, ha poi affermato Sgarbi in riferimento alla Gentili una volta ripreso il collegamento, scatenando il putiferio e la pronta risposta dell’interessata.

Leggi anche: Piazzapulita, Vittorio Sgarbi contro Vauro: ‘Sei criminale e comunista’

Sgarbi contro Veronica Gentili: ‘Imbecille’

La lite tra Vittorio Sgarbi e Veronica Gentili prosegue una volta tornato in collegamento il politico che, in preda all’ira, continua il discorso precedentemente iniziato, per poi scatenarsi ancora una volta contro la giornalista.

‘Quella non può capire, non ha cervello’, ha affermato in un primo momento Sgarbi, provocando l’immediata reazione dell’attrice: ‘Quella lo dice a sua sorella, la chiama e glielo dice’.

Ma la risposta della Gentili ha ulteriormente innervosito l’ospite in collegamento che, senza peli sulla lingua, ha scagliato una serie di insulti nei confronti della conduttrice: ‘Imbecille, ignorante, incapace’.

Insomma, in studio si è scatenato il caos e, nonostante il conduttore Maurizio Belpietro abbia cercato di placare la situazione, i due hanno continuato imperterriti.

‘Silenzio che così scavalliamo, così lo faccia con quelli che lo può fare, con me no’, ha infine concluso la giornalista.