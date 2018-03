Negli ultimi giorni si parla sempre più spesso di un possibile ritorno in carcere di Fabrizio Corona e, in merito, si è espressa anche Nina Moric accusando l’ex marito di essere un detenuto che usufruisce di trattamenti di favore. Le dichiarazioni della modella ceca arrivano direttamente dalla sua pagina Facebook dove, senza mezzi termini, ha espresso le motivazioni di tale sfogo.

Dal punto di vista della Moric, infatti, nei confronti di Fabrizio Corona non vi è ‘nessun accanimento’, ma addirittura godrebbe di ‘un trattamento di favore’. Le accuse shock della ex compagna prendono spunto dalle ultime notizie che circolano sul web e che parlano di un possibile ritorno a San Vittore di Corona. L’ex agente dei fotografi, infatti, non ha rispettato i divieti elencati nelle prescrizioni di affidamento, quali l’uso di social network, la diffusione di immagini o l’autorizzazione della divulgazione delle stesse da parte di terzi e, proprio per questi motivi, potrebbe tornare a scontare la pena dietro le sbarre del penitenziario.

Nina Moric: ‘Ad altri detenuti certe cose non vengono perdonate’

Dopo aver notato la sovraesposizione di Fabrizio Corona sui social, dunque, Nina Moric ha deciso di parlare esprimendo il suo totale dissenso nei confronti del comportamento dell’ex marito.

‘Sia ieri che oggi le maggiori testate giornalistiche hanno riportato la notizia che Corona tornerà in carcere, subito una schiera di cretini urla allo scandalo’ – ha esordito, spiegando come, almeno dal suo punto di vista, Corona venga trattato meglio di molti altri detenuti.

‘Aveva un semplice obbligo di non frequentare estranei, di non divulgare foto e di non usare i social’ – ha fatto presente la Moric, denunciando che ‘dopo un’ora dal suo rientro a casa era con estetista, parrucchiera e fidanzata a pubblicare foto’.

‘Ad altri detenuti vi assicuro che queste cose non vengono perdonate’ – ha concluso, pur sottolineando come vorrebbe che Fabrizio Corona rimanesse lontano dai guai per diventare una presenza costante nella vita del figlio Carlos Maria.

Fabrizio Corona torna in carcere? La richiesta del Pg

Intanto, nelle ultime ore, la richiesta della Procura generale di Milano è stata esplicita: la concessione dell’affidamento terapeutico a Fabrizio Corona dovrebbe essere sospesa perché, poco dopo l’uscita dal penitenziario, ha violato le prescrizioni dell’affidamento.

Oltre alla pubblicazione di foto e video sui social, infatti, è apparso in rete un video di Corona che mostra alcune delle immagini della scarcerazione e momenti di effusione con la fidanzata Silvia Provvedi.

Il destino di Fabrizio Corona, dunque, resta nelle mani del giudice che potrebbe accogliere o respingere la richiesta di revoca dell’affidamento oppure optare per una ‘diffida’.

