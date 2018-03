Negli ultimi giorni si è iniziato a parlare meno del canna-gate de L’Isola 13, ma Striscia la notizia ha deciso di rivelare i nomi dei quattro naufraghi che avrebbero fumato marijuana con Francesco Monte. Viste le numerose congetture presenti sul web, il tg satirico ha reso nota il fuori onda completo di Eva Henger che ha confermato l’uso di droghe leggere anche da parte di altri concorrenti del reality show di Canale 5.

Come più volte ribadito, infatti, Francesco Monte non è stato l’unico a fumare le canne a L’Isola 13, insieme a lui ci sarebbero stati Marco Ferri, Rosa Perrotta e Paola Di Benedetto. A rivelarlo è stata proprio Eva Henger durante il fuori onda trasmesso lo scorso 7 febbraio 2018 da Striscia la notizia che, in un primo momento, aveva preferito oscurare i nomi degli altri concorrenti che avrebbero condiviso con l’ex tronista l’uso di droghe leggere. Ma, viste le voci confuse che continuano a circolare sul web e i sospetti su tutti i naufraghi del reality show, il tg satirico di Antonio Ricci ha preferito fare chiarezza.

Eva Henger: ‘Ecco chi fumava con Francesco Monte’

Riprendendo il servizio mandato in onda circa un mese fa in cui Eva Henger ha rilasciato delle dichiarazioni importanti a Max Laudadio pensando che le telecamere fossero spente, Striscia ha trasmesso l’audio integrale in cui si ascoltano i nomi dei concorrenti coinvolti nel canna-gate.

La ex naufraga aveva già parlato di altre persone che avevano condiviso con Francesco Monte la marijuana, ma i nomi dei ‘colpevoli’ non erano ancora venuti fuori, eccezion fatta per quello di Marco Ferri, nominato da Chiara Nasti durante la conversazione privata con Massimiliano Caroletti.

Nel racconto di Eva Henger all’inviato di Striscia, dunque, si ascolta: ‘Hanno fumato meno di lui (Francesco Monte, ndr) sicuramente ed erano Marco (Ferri, ndr), che fumava sempre con lui, c’era Paola (Di Bendetto, ndr) e anche Rosa (Perrotta, ndr)’.

Alessia Mancini e Jonathan Kashanian sul ‘quartetto del segreto’

Secondo Striscia la notizia, a riprova di quanto dichiarato da Eva Henger su tutti i personaggi coinvolti nel canna-gate, ci sarebbero anche le testimonianze di Alessia Mancini e Jonathan Kashanian.

Riprendendo una conversazione notturna tra i due su L’Isola dei famosi 2018, si ascolta la showgirl parlare del ‘quartetto del segreto’: ‘Non si erano alleati? Loro quattro, Francesco, Marco, Paola e Rosa hanno deciso di tagliare la testa di Nadia e così hanno fatto’.

Ancora più ambigue, però, le esternazioni di Kashanian: ‘La notte andavano e facevano le robe!’.

Secondo il tg satirico di Canale 5, dunque, non vi sarebbero dubbi sul coinvolgimento degli altri quattro naufraghi nel canna-gate ma, per il momento, le indagini sembrano essere ferme…in attesa di nuove rivelazioni (sempre fuori onda?).