Giucas Casella è stato costretto a lasciare L’Isola dei famosi 13 per problemi di salute, ma potrebbe ritornare in Honduras se le sue condizioni dovessero migliorare. E’ questa la ‘promessa’ che l’illusionista è riuscito a strappare ad Alessia Marcuzzi al suo arrivo in studio durante la settima puntata del reality show, prima di coinvolgere il pubblico e i naufraghi in Palapa in un esperimento intercontinentale.

‘Voglio tornare all’Isola, non c’è due senza tre!’ – ha esclamato Giucas Casella negli studi televisivi di Canale 5, chiedendo a gran voce di ritornare in Honduras per portare a compimento la sua opera. L’ex naufrago, infatti, aveva già partecipato al reality show durante la sesta edizione ed era stato costretto a ritirarsi per problemi al cuore. Poi, il destino si è accanito contro di lui e Casella ha visto svanire la sua seconda possibilità per un altro problema di salute che lo ha obbligato a dire addio a L’Isola dei famosi anche durante questa 13esima edizione. Ma Giucas non ha intenzione di arrendersi ed è riuscito a strappare ad Alessia Marcuzzi una ‘promessa’: tornerà in Honduras, ma probabilmente solo in qualità di illusionista.

L’esperimento intercontinentale di Giucas Casella

Sin dall’inizio della sua esperienza a L’Isola dei famosi 2018, Giucas Casella si era proposto per un esperimento intercontinentale che avrebbe coinvolto i naufraghi e gli spettatori dall’Italia.

Dopo essersi cimentato con due tentativi di ipnosi insieme a Francesca Cipriani, l’illusionista è stato costretto a ritirarsi dal programma non potendo portare a compimento la promessa fatta al suo arrivo in Honduras.

Alessia Marcuzzi, però, gli ha dato la possibilità di dimostrare le sue doti facendo un esperimento al contrario, ovvero ipnotizzando i compagni di avventura e il pubblico da casa dall’Italia.

Come di consueto, quindi, Giucas ha chiesto a tutti di incrociare le mani sulla fronte e, in modo del tutto inspiegabile, è riuscito a far sì che la pratica ipnotica si concludesse con successo.

Giucas Casella: ‘L’Isola mi ha dato l’energia di un ragazzino’

Nonostante il successo del suo esperimento, però, Giucas Casella vorrebbe ardentemente tornare in Honduras e, più e più volte, lo ha chiesto a gran voce dimostrando di sentirsi in perfetta forma e di non avvertire più alcun dolore intercostale.

‘L’Isola mi ha dato l’energia, mi ha dato la carica, mi sono trasformato e mi ha fatto tornare ragazzino’ – ha confessato l’ex naufrago – ‘Purtroppo c’è stato questo incidente, dopo domani mi farò fare un controllo e io voglio tornare all’Isola’.

‘Giucas, facciamo le cose step by step’ – lo ha interrotto Alessia Marcuzzi, promettendogli di farlo tornare in Honduras se le sue condizioni di salute dovessero essere perfette.

Con grande euforia, dunque, Casella ha accolto l’invito della conduttrice consapevole di non poter rientrare in gioco ma di poter, ugualmente, fare ritorno sull’Isola – anche solo per poco tempo – portando a termine quell’esperimento che si era prefissato all’inizio dell’esperienza in Honduras.