Chiara Nasti è la prima ex naufraga de L’Isola dei famosi 13 a confermare la versione di Eva Henger sull’uso di erba da parte di Francesco Monte in Honduras. Dopo giorni di dichiarazioni equivocabili, di detto-non detto, di ritrattazioni e di audio fuori onda rubati, la fashion blogger ha deciso di parlare perché ‘a questo punto è meglio dire la verità’.

Pur non avendo mai assistito all’acquisto della marijuana da parte di Francesco Monte, Chiara Nasti ha scelto di raccontare la sua versione dei fatti sul canna-gate de L’Isola dei famosi 2018 confermando tutto ciò che è già stato denunciato nelle varie trasmissioni televisive da Eva Henger. Ritiratasi dal gioco perché sentiva la mancanza della famiglia, la Nasti non è mai stata invitata in studio da Alessia Marcuzzi per rispetto del regolamento e, dopo settimane in cui si è tentato di carpire il suo punto di vista sul canna-gate, la blogger ha rilasciato una intervista al settimanale Chi ricca di affermazioni che riporteranno il caso alla ribalta.

Chiara Nasti: ‘Hanno fumato, ma non so i particolari’

‘Io non ho visto qualcuno portare l’erba, ma sentivo l’odore perché a questo punto è meglio dire la verità’ – ha dichiarato Chiara Nasti, pronta a raccontare per la prima volta in modo ufficiale quanto successo in Honduras prima dell’approdo dei naufraghi su L’Isola.

‘Sentivo l’odore, e su questo non ci piove perché si è capito che hanno fumato, ma non so i particolari’ – ha chiarito, ammettendo di essere a conoscenza della presenza di altre persone che hanno fatto uso di droghe leggere e di altre che, invece, si lamentavano costantemente per la puzza.

Le dichiarazioni della Nasti, dunque, confermerebbero quanto raccontato da Eva Henger e sbugiarderebbero, invece, tutti i naufraghi che, pur essendo stati testimoni del canna-gate, hanno scelto di tacere.

Chiara Nasti accusa Francesco Monte: era lui il ‘capofila’

La Nasti, oltre ad aver spiegato di aver sentito l’odore di erba nella villa in cui i naufraghi de L’Isola dei famosi alloggiavano, ha confermato che il ‘capofila’ della situazione era proprio Francesco Monte.

‘Lui principalmente, gli altri non so perché non ho visto’ – ha dichiarato al settimanale diretto da Alfonso Signorini – ‘Di lui sì, ormai si è capito che ha fumato anche se penso che ci siano cose più gravi di questa, penso che si sta troppo portando alla lunga’.

La ex naufraga, infatti, si augura che quanto prima la discussione sul canna-gate inizia a svolgersi nelle sedi più opportune e non davanti alle telecamere ma, prima di concludere, lancia una stoccata alla produzione de L’Isola 13.

Confermando le lamentele di molti naufraghi e l’atteggiamento di sottomissione di alcuni di loro nei confronti di Francesco Monte – ‘[…]Francesco era uno dei personaggi più forti, alcuni evitavano di parlare per paura di essere nominati e essere odiati dal pubblico […] – Chiara ha ribadito che Eva Henger aveva più volte affrontato l’argomento droga a L’Isola anche davanti alle telecamere.

‘Eva ne parlava continuamente, e anche sull’Isola lo faceva di continuo, tanto che a volte non la inquadravano perché diceva solo quello’.

Gli audio e i video sulle dichiarazioni e le lamentele dell’ungherese, dunque, che fine avrebbero fatto?

