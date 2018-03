Polemica a Domenica Live con Manuela Villa che ‘accusa’ la moglie del padre Patrizia Baldi. Dopo aver osservato una foto della tomba di Claudio Villa trascurata e mal messa, Manuela afferma convinta ‘Vedova solo per i giornali’ – in riferimento alla sopra citata Baldi – sottolineando più volte il disinteressamento che la cosiddetta vedova nutre tutt’ora nei confronti del marito.

Inevitabili le lacrime per Manuela Villa parlando, dunque, del padre e del comportamento della famiglia che sembra voler trascurare la tomba del ‘Reuccio’ italiano. ‘Manco ci vedono come sangue loro, la verità è che non gliene frega niente di mio padre’, afferma poi visibilmente scossa l’ospite di Barbara D’Urso, a cui viene chiesto di non trattare più questi argomenti.

Manuela Villa ‘accusa’ Patrizia Baldi e i fratellastri

Ospite di Domenica Live nella puntata del 4 marzo 2018, Manuela Villa torna a discutere in merito alla scomoda situazione familiare che questa volta prende in considerazione lo stato della tomba di Claudio Villa.

‘Io più di andare a pulire e sistemare non posso fare, abito a parecchi chilometri di distanza mentre gli altri figli a pochi metri potrebbero più facilmente andare loro. Io e mio fratello Claudio abbiamo lottato per essere figli, non vedo perché dobbiamo essere noi ad occuparci di tutto’ racconta Manuela nel salotto di Barbara D’Urso.

‘Prima non ero la figlia, ora devo fare la figlia a tutti gli effetti? Io ho dato la vita a mio padre. Non guardate a me, guardate a chi abita lì sotto e non ci va’, continua la figlia del Reuccio italiano poco prima di scoppiare in lacrime ed affermare con tono ‘accusatorio’: ‘La vedova è vedova solo davanti ai giornali. Io sono una persona pacifica, vengo qui e mi altero, mi svuoto. Non voglio più parlare di queste cose’.

Manuela Villa in lacrime a Domenica Live: trascurata la tomba del padre

E’ ormai presenza fissa Manuela Villa nel salotto di Barbara D’Urso: la figlia del grande cantante italiano rimane però sconvolta alla vista della tomba di Claudio.

‘Io ci sono andata il 7 febbraio e non era in quelle condizioni. Anni fa mi sono interessata con il Comune per capire se potevo far qualcosa. I fan mi avevano chiamato proprio perché Patrizia non sta facendo nulla, ma mi hanno detto che è la famiglia a doversene occupare’.

Poi, la figlia di Claudio Villa prosegue ‘Non accusate me, ho anche mandato degli assegni a un fioraio del posto perché curasse la tomba. Cosa devo fare di più? Io abito lontanissima, ci andassero anche loro che abitano lì vicino. Io sto ancora pagando la causa di riconoscimento’.