Tout commence lorsque tu rencontre l’amour, le vrai... Tu vis une aventure merveilleuse qui laisse place à un bonheur inconnu. Il a pour but de te donner la force nécessaire afin d’affronter les obstacles que la vie présentera mais avant tout de te faire vivre ses plus beaux instants. J’ai eu des projets pleins la tête c’est vrai, mais je ne m’attendais pas à ce que Dieu me réserve un projet plus ambitieux que ceux auxquels je prête attention... En second tu donnera vie à cet amour il sera le témoin éternel de cette merveilleuse histoire. « le fruit de votre union » il sera ta vie et ton amour à la fois l’être le plus précieux qu’il t’ai donné de rencontrer... A présent à mon tour j’arrive à un tournant de ma vie qui fera de moi une « nouvelle Fanny » je n’aurai pu tomber sur un meilleur partenaire que toi @lemsm13 pour vivre cette merveilleuse aventure que la vie nous offre. J’aurai la grâce et le privilège d’être appelé du plus jolie nom qui soit « maman » Merci à mes proches et a mon équipe professionnel pour leur affection mais aussi à vous tous qui me connaissez de près ou de loin. Je ne voulais pas vous cachez cet heureux événement, Mais chacun vie cette expérience de manière personnel. Je suis très protectrice des miens et je ne souhaite pas tout divulger dans ce cas non plus car chacun a le droit de vivre ce moment à sa manière. Ne m’en voulez pas si je ne suis pas trop explicite à l’avenir sur ma grossesse mais je pense que toute maman peut me comprendre. Je voudrais privilégier ce lien avec le papa et préserver certains codes de la vie privé d’un enfant. Je ne veux pas spoiler non plus les magnifiques étapes que la grossesse représente car, vous serez vous aussi un jour maman, je vous le souhaite et personne n’a le droit de vous voler ces moments précieux. Il faut le vivre et non le faire vivre... Tendrement nous ❤️

A post shared by BabyGirl (@fanny.neguesha) on Mar 2, 2018 at 12:02pm PST