Il gossip su Cristel Carrisi incinta si tinge di ‘giallo’: dopo la divulgazione dei rumors, sul profilo Instagram di Loredana Lecciso è apparso un post di conferma, poi immediatamente ripreso sui social da Romina Power. La compagna di Al Bano, però, ha denunciato immediatamente l’accaduto diramando un comunicato ufficiale attraverso i suoi legali di fiducia e minacciando querele ‘a tutela dei propri interessi’.

In poche ore, dunque, la presunta gravidanza di Cristel Carrisi ha scatenato un vero e proprio mistero intorno alla notizia che, seppur in modo involontario, ha coinvolto anche Loredana Lecciso. L’indiscrezione sulla maternità della figlia di Al Bano e Romina Power è stata lanciata da DiPiù e poi ripresa da Pomeriggio Cinque e, poco tempo dopo, la moglie del cantante di Cellino San Marco ha riportato su Instagram un post dell’attuale compagna del marito che confermava quanto ipotizzato nel salotto di Barbara D’Urso.

Romina Power contro Loredana Lecciso su Facebook: post scomparso

‘Sì è vero. È incinta di un maschietto, nascerà ad aprile’ – avrebbe scritto la Lecciso sul suo profilo ufficiale – ‘Ditelo ai giornalisti, fate girare la foto e la notizia. Io non vi ho detto nulla’.

Il post è stato, poi, ripreso da Romina Power che ha pubblicato su Instagram lo screenshot, salvo poi cancellarlo pochi secondi dopo.

Accortasi di quanto accaduto, l’attuale compagna di Al Bano ha deciso di affidare tutto ai suoi legali dicendosi estranea ai fatti e promettendo querele nei confronti di chi l’ha turbata e infastidita.

Pare, infatti, che il profilo social della Lecciso sia stato hackerato e che il post che conferma la gravidanza di Cristel Carrisi non sia stato frutto di Loredana, ma di qualcuno che si è appropriato indebitamente della sua identità virtuale.

Loredana Lecciso procede per vie legali a ‘tutela dei propri interessi’

Attraverso i suoi legali Giorgio Greco e Nicola Bove, dunque, Loredana Lecciso ha diramato un comunicato ufficiale in cui si legge: ‘In data odierna (3 marzo 2018, ndr), sul profilo del social network Instagram della sig.ra Romina Power è apparso un post a contenuto altamente e gravemente diffamatorio e lesivo della persona e della immagine della sig.ra Loredana Lecciso’.

‘Tale post, verosimilmente ascrivibile ad ignoti, si è esplicato nella divulgazione di notizie false non provenienti dalla sig.ra Loredana Lecciso’ – si legge ancora – ‘Con l’aggravante della indebita appropriazione della sua identità’.

In seguito ai fatti avvenuti e descritti, dunque, ‘la sig.ra Loredana Lecciso, turbata e legittimamente infastidita dall’accaduto, rende noto che per il tramite dei propri avvocati porrà in essere ogni azione idonea alla tutela dei propri interessi, a tal fine riservandosi di adire tutte le vie legali, sia in sede civile che in sede penale’.