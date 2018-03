A dispetto delle ultime indiscrezioni, Benedetta Parodi non lascia Domenica In in quanto vincolata dal contratto firmato con la Rai. La sua presenza sarà, dunque, fondamentale per il resto della stagione del programma condotto con la sorella Cristina, nonostante i vari flop ed i problemi di ascolti riscontrati nell’ultimo periodo avrebbero indotto la cuoca a voler definitivamente abbandonare la trasmissione.

Non è, dunque, stato un addio quello di Benedetta Parodi nell’ultima puntata di Domenica In andata in onda il 4 marzo 2018, come in molti si aspettavano. La cuoca rimarrà fino al termine della stagione televisiva per via del contratto precedentemente firmato con l’azienda di Viale Mazzini, che non le permetterebbe di fuorviare gli accordi presi. Che le due sorelle, vista la notevole opportunità, riescano a riscattarsi?

Benedetta Parodi rimane a Domenica In con Cristina

Inseparabili le sorelle Parodi che, nonostante la decisione precedentemente presa dalla minore, continueranno a condurre fianco a fianco Domenica In su Rai 1.

Benedetta avrebbe, infatti, preferito allontanarsi definitivamente dalla trasmissione a seguito dei scarsi risultati riscontrati nelle ultime settimane dal programma: motivo per cui la sua figura veniva sempre più nascosta dietro le quinte.

Ora, l’uscita di scena ‘prematura’ della sorella minore creerebbe problemi con il contratto con la Rai in quanto ci siano inevitabili penali ed accordi economici da rispettare.

Che le due sorelle riescano a riscattarsi e a dare una svolta al programma? Non ci resta che attendere le prossime puntata per scoprire come andranno le cose.

Benedetta Parodi a Domenica In: continueranno gli interventi culinari

Proseguiranno, dunque, gli interventi culinari di Benedetta Parodi all’interno del programma Domenica In nonostante siano risultati poco apprezzati dal pubblico di Rai 1.

La sorella maggiore aveva, infatti, affermato che Benedetta non era adatta al pubblico di Rai 1 annunciando il suo possibile allontanamento.

Il contratto sembrerebbe, però, non rendere possibile il desiderio di Benedetta che verrà trattenuta all’interno del programma fino al termine della stagione con i suoi interventi culinari.