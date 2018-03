Una delle papabili coppie di Temptation Island 2018 potrebbe essere quella composta da Luca Onestini e Ivana Mrazova. I due, che si sono conosciuti nella Casa del Grande Fratello VIP 2 e si sono fidanzati pochi mesi dopo la fine del reality show di Canale 5, sembrano essere innamoratissimi…talmente tanto da poter decidere di mettere alla prova i loro sentimenti nel villaggio delle tentazioni di Maria De Filippi.

Nonostante Luca Onestini abbia chiarito che la proposta di partecipazione a Temptation Island 2018 non sia ancora arrivata, pare che lui e Ivana Mrazova siano una delle coppie più accreditate per la partecipazione al programma estivo di Canale 5. L’ex tronista, tuttavia, conosce già le dinamiche di gioco: prima di approdare a Uomini e Donne come corteggiatore e, poi, come protagonista sul trono, Onestini è stato uno dei single di Temptation Island e, durante la scorsa stagione televisiva, si vociferava che potesse partecipare al reality show insieme alla ex fidanzata Soleil Sorgè. Ora, in attesa della nuova edizione, il suo nome e quello della modella ceca sono tornati alla ribalta…

Temptation Island 2018, Luca e Ivana concorrenti grazie ad Alfonso Signorini?

A lasciar intendere che Luca e Ivana potrebbero far parte del cast di Temptation Island 2018 è stato Alfonso Signorini.

Il direttore del settimanale Chi, durante l’intervista a Onestini per il format ‘Casa Signorini’, ha chiesto all’ex gieffino se lui e la fidanzata fossero disposti a stare lontani per un mese mettendo alla prova il loro amore.

Sebbene la proposta da parte della produzione, però, non sia ancora arrivata, Luca Onestini non ha escluso la possibilità che lui e Ivana possano dire di sì, mentre Signorini ha assicurato di aver messo una ‘buona parola’ con Maria De Filippi.

‘La proposta non è stata fatta. Se dovesse arrivare, non lo so…’ – ha spiegato l’ex tronista – ‘Bisognerebbe parlarne con lei perché comunque facciamo tutte le cose insieme’.

Certo è, che Ivana, pur essendo una donna dell’est, ha dimostrato di essere molto gelosa e la separazione forzata dal compagno potrebbe scatenare in lei delle reazioni più forti di quelle mostrate durante lo scherzo de Le Iene.

Luca Onestini e Ivana Mrazova, un amore nato dalla ‘sfortuna’

La storia tra Luca Onestini e Ivana Mrazova resta una delle più romantiche degli ultimi tempi: diventati amici nella Casa del GF VIP 2, entrambi erano fidanzati e hanno preferito mantenere le distanze nel rispetto dei partner.

Poi, Luca è stato lasciato in diretta da Soleil Sorgè, mentre Ivana ha deciso di chiudere il rapporto con l’ex fidanzato una volta terminato il reality show.

Solo dopo, quindi, Onestini e la Mrazova si sono avvicinati e hanno capito di essere realmente innamorati l’uno dell’altra.

‘[…]Anche dalle cose brutte, si aprono delle situazioni stupende’ – ha spiegato Luca – ‘[…]A volte la fortuna si traveste da sfortuna, a primo impatto ti sembra una brutta cosa, ma poi, in realtà, tenendo duro, si risale’.