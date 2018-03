Svolta a L’Isola dei Famosi 13 con il ritorno di Nadia Rinaldi in Honduras: ‘Ho dei conti in sospeso’, afferma l’ex concorrente ormai già in viaggio in un video mandato in onda da Barbara D’Urso nel corso di Pomeriggio 5. Con la Rinaldi anche Cecilia Capriotti, che avrebbe accettato l’ultima sfida messa a loro disposizione dalla produzione del reality show di Canale 5. Le due arriveranno su ‘L’Isola che non c’è’, dove incontreranno gli sfidanti Filippo Nardi e Paola Di Benedetto.

Uno solo potrà, dunque, tornare in gioco tra Cecilia Capriotti, Filippo Nardi, Paola Di Benedetto e Nadia Rinaldi, che avrebbe ancora dei conti in sospeso su L’Isola dei Famosi. Finita nel mirino del canna-gate, l’attrice sembra essere pronta per affrontare una volta per tutte la questione che l’ha resa protagonista nell’ultimo periodo, assieme all’amica Eva Henger.

Nadia Rinaldi torna a L’Isola dei Famosi 2018: il video a Pomeriggio 5

E’ nel corso della puntata di giovedì 1 marzo di Pomeriggio 5 che il video di Nadia Rinaldi è stato mandato in onda da Barbara D’Urso.

L’attrice è, infatti, già partita per l’Honduras e non vede l’ora di giocarsi quest’ultima opportunità al fine di tornare tra i concorrenti di quest’edizione e mettere in chiaro alcune situazioni lasciate in sospeso.

‘Sono in partenza e sono felicissima di poter tornare in questo gioco anche perché sono un po’ tristi là sull’Isola’, afferma la Rinaldi, ‘E poi ci voglio tornare perché ho lasciato dei conti in sospeso con qualcuno ma li affronterò con serenità e col sorriso’.

Insomma, l’ex concorrente non vede l’ora di potersi riscattare e di poter chiarire con alcuni compagni. Con lei, si tornerà a discutere dell’ormai noto canna-gate e chissà che, prima o poi, non esca la sola ed unica verità.

Nadia Rinaldi ha mentito sul caso canna-gate?

Si continua e si continuerà a parlare a lungo sul caso canna-gate che ha fortemente coinvolto Francesco Monte, Eva Henger e Nadia Rinaldi.

Secondo le ‘accuse’ della pornostar, tutti i concorrenti sarebbero a conoscenza dei fatti vissuti in Honduras, ma nessuno vuole ammetterli.

Striscia la Notizia è, così, intervenuta ad indagare sul caso trovando rilevanti prove e testimonianze che tendono a creare maggiore confusione e disagi tra i precitati personaggi televisivi.

Un messaggio vocale contraddirebbe, infatti, le parole pronunciate più volte dalla stessa Nadia Rinaldi, che sembrerebbe non voler appoggiare l’amica Henger in quanto ‘nessuno le crederebbe’.

Che sia realmente testimone del gesto di Francesco Monte? E poi, con chi ha i conti in sospeso su L’Isola dei Famosi? Insomma, non ci resta che attendere la puntata di martedì 6 marzo 2018 per scoprire quale concorrente potrà rientrare in gioco.