Rancio dimezzato a L’Isola dei Famosi 2018: i concorrenti si devono far bastare 25 grammi di riso al giorno, invece dei soliti 50, in seguito alla decisione della produzione di punire tutto il gruppo a causa del comportamento di Paola Di Benedetto e Bianca Atzei, che hanno infranto le regole del reality slegandosi dopo soli quattro giorni di convivenza forzata mentre il tempo previsto era di una settimana. E così, un po’ come succedeva in classe o in caserma, la colpa di due sole persone è ricaduta sull’intero gruppo dei ‘naufraghi’, che ha visto ridursi la già magra razione di riso con conseguenze facilmente immaginabili.

Ovviamente i concorrenti de L’Isola dei Famosi 2018, una volta ingoiato il boccone amaro, non sono rimasti con le mani in mano e hanno cercato di trovare qualche rimedio alla quasi completa mancanza di cibo (provate voi a resistere con 25 grammi di riso al giorno). Amaurys Perez, per esempio, ha invitato i suoi compagni ad accompagnare il poco riso con delle lumache o altro, ma non ha trovato molte persone disposte a seguire i suoi consigli culinari (ad alcuni, come Francesca Cipriani, le lumache fanno letteralmente schifo).

Elena Morali, Rosa Perrotta, Simone Barbato, Alessia Mancini e lo stesso Amaurys hanno provato poi ad avventurarsi nel bosco alla ricerca di cocchi e legna, ma alla vista di tre grossi serpenti se la sono data subito a gambe, tornando a Playa Uva a mani vuote. La situazione sta pian piano esplodendo e persino una come la Perrotta, che solitamente non si lamenta mai del poco cibo, ha detto in un confessionale di cominciare seriamente a sentirne la mancanza e di essere preoccupata per Francesca che ‘è una che vive per mangiare’, concludendo il suo sfogo con un eloquente ‘stiamo morendo di fame’. Allo stremo delle forze anche Bianca Atzei che non fa che ripetere tutto il giorno di avere una fame tremenda.

Per ironia della sorte una delle due responsabili della punizione inferta al gruppo, Paola Di Benedetto, è stata eliminata nella puntata di lunedì scorso e pertanto adesso si starà rimpinzando lo stomaco alla faccia degli altri isolani (per lo meno la correa Bianca Atzei sta condividendo la sua colpa con i colleghi naufraghi). Proprio Bianca, in compagnia di Francesca Cipriani, si è resa protagonista di una delle scene più pietose di quest’edizione dell’Isola, quando si è messa a grattare il fondo della pentola per non farsi sfuggire neanche un chicco di riso…