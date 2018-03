Nuovo scontro al trono over di Uomini e Donne e, questa volta, Tina Cipollari si è scagliata contro Gemma Galgani facendole un gavettone di acqua fredda. Un gesto del tutto inaspettato, nonostante le due fossero state protagoniste di una lunga lite a causa dell’atteggiamento della dama, perennemente alla ricerca del ‘colpevole’ che impedirebbe a Giorgio Manetti di dichiararle il suo amore.

‘Sono stanca e particolarmente nervosa oggi!’ – è esplosa Tina Cipollari interrompendo il normale prosieguo di Uomini e Donne e arrabbiata per i continui mormorii di Gemma Galgani. Lo scontro furioso tra le due signore del trono over si è consumato durante la puntata dell’1 marzo 2018 del trono over e, come di consueto, è nato in seguito ad una recriminazione della dama torinese nei confronti di Giorgio Manetti. Certa che il ‘Gabbiano’ non torni da lei per accontentare l’opinionista, la signora ha scatenato anche la reazione del cavaliere che, adirato ed esasperato, ha esclamato: ‘Tu e io non torneremo mai insieme!’.

Giorgio Manetti la causa della lite tra Tina e Gemma

Una dichiarazione a caratteri cubitali che ha ridotto Gemma in lacrime e scatenato la reazione degli opinionisti e dei presenti in studio, stanchi di questa storia d’amore che continua a trascinarsi senza risvolti decisivi.

Tina, però, ha continuato a manifestare il suo fastidio nei confronti della dama torinese e, nonostante Maria De Filippi avesse voltato pagina concentrando l’attenzione sulla nuova relazione di Anna Tedesco, le due hanno protratto il loro battibecco a microfoni spenti.

Una situazione tipica per il trono over di Uomini e Donne, almeno fino a quando la Cipollari non ha interrotto la conversazione per scagliarsi ancora contro la nemica occupando il centro degli studi televisivi di Canale 5.

Poi, adirata, si è allontanata rifugiandosi dietro le quinte dove ha messo in atto la sua vendetta.

Tina Cipollari, le minacce a Gemma Galgani

Armata di una bottiglietta, Tina è ricomparsa da dietro la tenda di Uomini e Donne e, cogliendo Gemma di sorpresa, le ha versato addosso l’acqua fredda scatenando il delirio in studio e la reazione della dama.

Maria De Filippi ha supplicato la Galgani di non reagire, facendo leva sulle sue ben note buone maniera e sulla proverbiale eleganza, e ha immediatamente chiamato una parrucchiera affinché la signora non rimanesse a lungo con la testa bagnata.

‘Così ti calmi un po’’ – ha urlato Giorgio Manetti dal lato opposto del parterre, senza nascondere la risata incontrollabile e, proprio per questo motivo, facendo adirare ancora di più la ex fidanzata.

Tina, intanto, rientrando dal backstage, ha minacciato la dama promettendole che il gavettone è poco rispetto a ciò che la attenderà se continuerà a dire che Giorgio non torna da lei per colpa sua.