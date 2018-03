Le Iene colpiscono ancora con uno scherzo a Ivana Mrazova, architettato con la complicità del fidanzato Luca Onestini. L’ex tronista ha voluto mettere alla prova la gelosia della modella ceca avvicinandosi pericolosamente ad una avvenente personal trainer, così la ex gieffina ha dimostrato che il temperamento focoso non è solo tipico delle donne italiane.

Le Iene, quindi, dopo aver tenuto d’occhio il fidanzamento tra Luca Onestini e Ivana Mrazova, hanno deciso di organizzare uno scherzo per mettere alla prova il loro amore. Convocato negli studi televisivi di Italia 1, l’ex tronista ha svelato alcuni dettagli della vita di coppia che hanno fornito agli inviati in giacca e cravatta neri tutti gli spunti utili per colpire la modella ceca sul suo punto debole: la gelosia per il fidanzato. E, poiché negli ultimi tempi, la Mrazova ha più volte chiesto ad Onestini di rimettersi in forma eliminando i chili di troppo, ci hanno pensato Le Iene a risolvere il problema con una seducente personal trainer.

Leggi anche: Luca Onestini e Ivana Mrazova: ‘Vogliamo sposarci e avere un figlio’

Ivana Mrazova furiosa con Luca Onestini

Lo scherzo organizzato da Le Iene ha coinvolto anche l’agente della Mrazova, Simone, che si è offerto per cercare la ragazza adatta a far dimagrire Luca in breve tempo.

L’incontro con la prima personal trainer, Lumy, ha particolarmente infastidito Ivana che non ha perso occasione per ‘incendiare’ il fidanzato con uno sguardo ad ogni atteggiamento equivoco o fin troppo amichevole tra lui e quella sconosciuta dal fisico statuario.

Luca, dal canto suo, non ha perso tempo per fare complimenti a Lumy e, allo stesso tempo, dare indirettamente della ‘cicciona’ alla sua fidanzato così, al termine del primo incontro conoscitivo, è scoppiata la lite tra i fidanzati.

Onestini, braccato dalla Mrazova, ha contattato Le Iene chiedendo che i toni dello scherzo venissero alleggeriti: ‘La situazione è tragica! Bisogna cambiare personal trainer, magari meno fi**, perché altrimenti non ce la faccio ad andare avanti!’.

Luca Onestini a letto con la personal trainer: la furia di Ivana

Per compiacere la fidanzata ed evitare la rottura definitiva, Onestini è riuscito a convincere Le Iene a cambiare personal trainer optando per una ragazza acqua e sapone che, però, si è trasformata ben presto in una provocante pantera.

Durante la prima sessione di allenamento di Luca con Roberta, Ivana ha preferito assistere notando degli atteggiamenti della personal trainer assolutamente fuori luogo.

Ma, per il secondo incontro tra il fidanzato e la ragazza, l’agente ha organizzato un appuntamento di lavoro che non ha permesso alla modella ceca di tenere tutto sotto controllo.

Lasciato il fidanzato da solo a casa con l’istruttrice di fitness, Ivana è rientrata prima del previsto trovando Luca a letto con Roberta.

Riuscendo a trattenere a stento la furia, la ex gieffina si è scagliata contro la ragazza e, in particolar modo, contro Luca rifilandogli un ceffone che lo ha stordito.

E, solo quando Le Iene hanno confessato a Ivana che si trattava di uno scherzo, la modella si è sciolta in un pianto liberatorio abbracciata dall’amato – e fedelissimo – fidanzato.