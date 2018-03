Che fine ha fatto Fabio De Nunzio di Striscia la Notizia? L’ex inviato è ora in difficoltà e lancia un appello ad Antonio Ricci: ‘Aiutami’, si legge in una recente intervista dell’ex inviato del programma satirico. Il suo desiderio sarebbe tornare a lavorare in Tv, essendo risultato ‘estraneo’ ai fatti che nel 2005 lo hanno allontanato dai riflettori, mentre il collega Domenico De Pasquale, in arte Mingo, è stato rinviato a giudizio. Accoglierà, Antonio Ricci, la richiesta d’aiuto di Fabio De Nunzio?

Sono ormai tre anni che Fabio De Nunzio è, dunque, ‘disoccupato televisivo’ a seguito dell’allontanamento da Striscia la Notizia. L’ex inviato si trova ora in difficoltà ed è per questo che ha rivolto un appello ad Antonio Ricci in una recente intervista rilasciata a Nuovo Tv, con la speranza che l’autore possa accogliere le sue parole offrendogli una posizione all’interno del programma di Canale 5.

Fabio De Nunzio vuole tornare a lavorare in TV

Avrebbe potuto più volte chiamare personalmente Antonio Ricci, ma l’ex inviato di Striscia la Notizia Fabio De Nunzio ha paura che l’autore non abbia tempo di rispondergli.

Sono infatti 3 anni che il Buon Fabio aspetta un confronto diretto con Ricci per potergli chiedere un aiuto. ‘Voglio tornare a lavorare in TV’, si legge sulle pagine di Nuovo TV.

Dopo 18 anni di collaborazione con il programma satirico più noto del piccolo schermo, è forte l’assenza dei colleghi nella vita di Fabio nonostante ‘nessuno si sia più fatto sentire’ a seguito del risvolto lavorativo cha ha sorpreso l’ex inviato. ‘Aspetto impaziente’, aggiunge De Nunzio.

Nel frattempo, l’x collega di Mingo sta buttando giù un progetto televisivo ed è alla ricerca di un produttore. ‘Per fortuna il pubblico italiano non mi ha dimenticato e continua a seguirmi con affetto’, confessa infine il Buon Fabio.

Leggi anche: Fabio e Mingo conducono un nuovo tg satirico: parte ‘Luciano – L’Amaro Quotidiano’

Fabio De Nunzio, da Striscia la Notizia ai reality show

Nell’intervista rilasciata recentemente a Nuovo Tv, Fabio De Nunzio non nasconde il suo desiderio di poter partecipare ad un reality show in quanto la sua persone apparirebbe completamente differente da ciò che si è abituati a vedere.

‘Mi piacerebbe entrare nella casa del Grande Fratello vip ma anche naufragare sull’Isola dei Famosi. Magari perderei qualche chilo in più’, scherza Fabio De Nunzio, per poi aggiungere ‘Mi vedo bene pure in un reality a tema gastronomico, adoro cucinare. Non perdo una sola puntata di Cucine da Incubo con Cannavacciuolo’.

Inoltre, il Buon Fabio ha pubblicato un libro dal titolo ‘Sotto il segno della bilancia 3′ ed è alla guida di una campagna che contrasta i problemi delle persone sovrappeso e obese.