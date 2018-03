Fiocco azzurro in casa Berlusconi: Barbara ha messo al mondo il quarto figlio, Francesco Amos, nato dalla relazione con il compagno Lorenzo Guerrieri da cui ha già avuto Leone, nato a novembre 2016. Undicesimo nipote, dunque, per Silvio Berlusconi che, in clima di elezioni, ha festeggiato a distanza l’arrivo di un’altra cicogna in famiglia.

L’annuncio della nascita del quarto figlio di Barbara Berlusconi è giunto attraverso il profilo Twitter dell’AC Milan. Francesco Amos, secondogenito per il compagno Lorenzo Guerrieri, è nato in Svizzera e si aggiunge alla schiera di nipoti di Silvio Berlusconi. Il piccolo è arrivato a soli quindici mesi di distanza dalla nascita del fratello maggiore, Leone, che ha festeggiato il secondo compleanno lo scorso 14 novembre. Per la Berlusconi, invece, si tratta del quarto figlio: oltre a quelli nati dalla relazione con Guerrieri, infatti, Barbara è già mamma di Alessandro ed Edoardo, avuti da Giorgio Valaguzza.

Ieri sera Barbara Berlusconi, Presidente di #FondazioneMilan, è diventata mamma per la quarta volta: benvenuto Francesco Amos! — AC Milan (@acmilan) March 1, 2018

Barbara Berlusconi e Lorenzo Guerrieri, i figli della coppia

Dopo la relazione con Giorgio Valaguzza, Barbara Berlusconi è stata legata sentimentalmente al calciatore del Milan Alexandre Pato.

Spesso protagonista del gossip e della cronaca rosa, la presidente dell’associazione calcistica milanese non ha mai nascosto i suoi amori né ha commentato le voci di gossip, vere o infondate.

Dopo il fidanzamento con il bomber brasiliano, durato dal 2011 al 2013, Barbara Berlusconi ha iniziato una relazione con l’attuale compagno, oggi padre di due dei suoi quattro figli, Lorenzo Guerrieri, 28 anni, manager del team di consulenza strategica di Deloitte.

Dall’amore tra la Berlusconi e Guerrieri, infatti, sono nati Leone – il 14 novembre 2016 – e l’ultimo arrivato, Francesco Amos – venuto al mondo il 28 febbraio 2018 in una clinica privata svizzera.

Francesco Amos, undicesimo nipote di Silvio Berlusconi

Grande felicità per nonno Silvio Berlusconi che, sebbene impegnato nella campagna elettorale, ha festeggiato l’arrivo dell’undicesimo nipote.

Il leader di Forza Italia, infatti, vanta una schiera di eredi nati dalle relazioni o dai matrimoni dei figli Barbara, Eleonora e Luigi – avuti da Veronica Lario – e Marina e Pier Silvio – nati dal legame con Carla Elvira Lucia Dall’Oglio.

Una famiglia assai numerosa, dunque, quella dell’ex premier che ha sempre dimostrato grande affetto nei confronti dei figli e dei nipoti con cui ha festeggiato – con tanto di scatti fotografici resi pubblici dal settimanale Chi – l’81esimo compleanno lo scorso settembre 2017.