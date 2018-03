Com’è noto Alba Parietti oggi è single ma sugli uomini potrebbe scrivere diversi trattati, avendone conosciuti e frequentati di ogni genere ed estrazione sociale (non che ci sia nulla di male, per carità), dall’ex marito, nonché l’unico, Franco Oppini dei Gatti di Vicolo Miracoli, ai vari Stefano Bonaga, Christopher Lambert, Jody Vender, Giuseppe Lanza di Scalea, Maurizio Salvadori e Cristiano De André. E se in passato l’affascinante showgirl torinese aveva affermato che il fatto di essere una donna forte l’aveva talvolta portata ad allontanare i suoi partner, stavolta rivela un’altra realtà confessando di aver subito da alcuni di loro violenza mentale e anche fisica.

Proprio così: non tutti gli uomini di Alba Parietti hanno lasciato un buon ricordo nella memoria dell’ex conduttrice di Galagoal. ‘Ad un uomo potrei perdonare tante cose’, ha spiegato la Parietti al settimanale Grazia, ‘Tranne le mortificazioni e gli abusi psicologici. E oggi posso dire che alcuni dei miei partner hanno tentato di ‘uccidermi’ proprio sul piano mentale, colpendomi nella mia autostima’.

Alba Parietti su questo argomento è intransigente e non fa prigionieri, con una sola e lodevole eccezione: ‘Tutti i compagni che ho avuto hanno sempre cercato di indebolirmi e di controllarmi, ad eccezione del Principe Giuseppe Lanza di Scalea (con cui Alba ha vissuto un’intensa love story tra il 2001 e il 2007, ndr), che invece era fiero e contento di me. E confesso anche di aver preso almeno uno schiaffo da ognuno di loro, ma non mi sento vittima per questo’.

Particolarmente turbolento il rapporto con Cristiano De André: ‘Sono stata sua complice nel coprire e giustificare i suoi comportamenti inaccettabili, che non sono mai cambiati mai migliorati. Ho provato ad affrontarlo, a dirgli la verità e sono stata allontanata, esclusa come un’appestata. Con cattiveria e volontà di mortificarmi’.

Eppure Alba Parietti, oggi splendida 56enne, in passato aveva avuto parole migliori per Cristiano, pur ammettendo le difficoltà di quella relazione: ‘Da tempo non ho più un buon rapporto con lui, eppure ci siamo voluti bene per trent’anni. Ma forse è colpa anche mia: sono un po’ sadomaso, sono attratta dagli amori malati e tormentati, ci sto molto male ma li ricerco’.

Ecco, forse il problema (a dire il vero comune a molte altre donne) sta proprio lì…