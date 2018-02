Questa Isola dei famosi 13 non si fa mancare nulla e, tra i tanti casi da trattare, spunta anche la bestemmia di Nino Formicola in diretta tv. Il ‘Gaspare’ del noto duo comico si è lasciato scappare una imprecazione durante la sesta puntata del reality show di Canale 5 e, adesso, tutti chiedono che venga immediatamente espulso dal gioco. Come deciderà di agire, questa volta, la produzione?

La bestemmia ‘scappata’ a Nino Formicola in diretta tv durante L’Isola dei famosi 13 non è sfuggita, infatti, agli orecchi dei telespettatori più attenti. Il tutto è avvenuto durante la fase delle nomination, proprio sul finale della serata del 27 febbraio 2018, già concitata di suo per l’intervento in apertura del capo progetto Andrea Marchi sul caso canna-gate che vede coinvolti Eva Henger e Francesco Monte. Ma, siccome questa stagione del programma sembra non voler rimanere esente da polemiche, ci ha pensato il comico milanese a creare l’ennesimo caso di discussione attorno al reality show condotto da Alessia Marcuzzi.

Leggi anche: L’Isola dei famosi 2018, Magnolia sul canna-gate: ‘Nessuna prova, la produzione tutelerà le proprie ragioni’

Elena Morali contro la nomination di Nino Formicola: scappa la bestemmia

Scelto da Francesca Cipriani tra i concorrenti ‘costretti’ a fare le nomination palesi, Nino Formicola ha votato per Elena Morali adducendo una motivazione che ha fatto arrabbiare la showgirl.

‘Voto Elena perché è l’unica che non si incazza se io la nomino’ – ha esordito ‘Gaspare’ in Palapa – ‘Perché ha il senso del gioco come l’ho avuto io la settimana scorsa’.

Le smorfie di stizza della Morali, però, hanno immediatamente fatto presagire uno scontro e, non appena il naufrago ha concluso con le sue giustificazioni – poco attendibili – Elena è passata al contrattacco.

‘Le nomination contro di me saranno quattro perché loro (Nino, Franco, Alessia e Bianca, ndr) fanno tutti le stesse cose e non è per questo motivo che Nino mi ha votato!’ – ha sbottato la concorrente – ‘La gente deve imparare a dire la verità!’.

Il confronto tra Formicola e la Morali, quindi, si è fatto più acceso e quando lui ha esclamato: ‘Ma è un gioco, Cr****!’, Alessia Marcuzzi ha tentato di zittire i due concorrenti invitandoli ad affrontare la situazione più tardi.

Leggi anche: Isola dei Famosi 2018: Gaspare ed Elena Morali litigano per il bagnoschiuma

Nino Formicola a rischio espulsione?

L’imprecazione di Nino Formicola durante la sesta puntata de L’Isola dei famosi 13, dunque, potrebbe costargli la permanenza in Honduras.

In tanti hanno puntato il dito contro ‘Gaspare’ accusandolo di aver detto una bestemmia in diretta tv e, proprio per questo motivo, chiedendo l’immediata espulsione dal reality show.

Per il momento, la produzione del programma non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito e Formicola continua ad essere uno dei concorrenti ufficiali de L’Isola: verrà rispedito a casa la prossima settimana o, anche in questo caso, si preferirà soprassedere?