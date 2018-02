Dopo 16 mesi di carcere, Silvia Provvedi ha potuto riabbracciare il fidanzato Fabrizio Corona iniziando a pensare ai primi progetti futuri da condividere, in primis l’idea di una famiglia. Uscito dal carcere di San Vittore lo scorso 21 febbraio 2018, Corona dovrà essere trasferito in comunità per intraprendere una terapia, ma il futuro della coppia si inizia a tingere di nuove sfumature.

Ora che Silvia Provvedi e Fabrizio Corona possono di nuovo stare insieme, in tanti si chiedono se i due siano pronti per le nozze o per l’arrivo di un figlio: nessuna delle ipotesi è da escludere, ma per il momento preferiscono procedere con calma, senza bruciare le tappe. In un’intervista rilasciata al settimanale Chi in edicola domani, 28 febbraio 2018, la Provvedi parla proprio della nuova vita del fidanzato, del percorso di recupero, dei finti amici di Corona e dei progetti di vita insieme, ora finalmente realizzabili.

Silvia Provvedi: ‘Le nozze con Fabrizio Corona? Per ora…’

L’idea di un figlio o delle nozze, dunque, sembra non essere completamente esclusa dai progetti futuri di Silvia Provvedi e Fabrizio Corona.

Riguardo al matrimonio, la cantante del duo Le Donatella ha spiegato: ‘Per ora sistemiamo casa, magari la allarghiamo’, mentre non ha rinnegato il pensiero di poter ampliare la famiglia insieme al fidanzato chiudendo la domanda con un laconico ‘vedremo’.

Per il momento, la priorità resta il ritorno alla vita reale di Corona, nonostante le numerose restrizioni cui è stato sottoposto e il percorso terapeutico nella comunità Alba di Bacco.

Fabrizio Corona dopo il carcere riparte dalla comunità

‘Da dove ricomincia Fabrizio? Da alcune privazioni, da altre soddisfazioni’ – ha chiarito Silvia – ‘Niente interviste, niente social, niente ‘mondanità’, niente ristoranti. Per lui si sono spalancate le porte di un centro di recupero’.

Qui, Corona trascorrerà parte delle sue giornate dedicandole al lavoro e all’assistenza di chi soffre di dipendenze.

‘All’interno dell’istituto, dove trascorrerà parte della sua giornata, potrà dedicare tre ore alla sua attività professionale, cioè potrà lavorare’ – ha raccontato Silvia Provvedi – ‘Invece due volte alla settimana farà visita allo Smi, l’istituto che cura chi soffre di dipendenze’.

La fidanzata di Fabrizio Corona, tuttavia, non dimentica il momento in cui ha potuto riabbracciarlo fuori dal carcere di San Vittore e, senza mezzi termini, critica tutti coloro che si sono professati suoi ‘amici’.

‘Questa volta, quando Fabrizio è stato scarcerato, eravamo io, mia sorella Giulia, i fotografi e un suo amico’ – ha specificato – ‘E gli altri amici? Tutti primi al traguardo del suo cuore, ma soltanto a parole’.