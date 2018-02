Barbara D’Urso continua ad interessarsi de L’Isola dei famosi 13 e delle accuse di omofobia contro Franco Terlizzi. Il figlio del naufrago, Michael, nel salotto di Pomeriggio Cinque, è intervenuto in sua difesa dicendosi spiazzato dalle dichiarazioni di Craig Warwick sulle presunte frasi discriminatorie pronunciate dal concorrente in Honduras.

Franco Terlizzi, dunque, che è all’oscuro della bufera che si sta abbattendo su di lui e delle accuse di omofobia che potrebbero costargli la partecipazione a L’Isola 13, è stato difeso a spada tratta dal figlio Michael. ‘Se avesse detto una cosa del genere, sarei stato io il primo ad andare in Honduras per portarlo a casa’ – ha esclamato il giovane nel salotto di Pomeriggio Cinque, dopo aver riascoltato le dichiarazioni diffamatorie di Craig Warwick nei confronti del padre – ‘Sono stato cresciuto con dei principi e dei valori, Craig è pazzo completamente!’.

Leggi anche: Isola 13, Craig Warwick accusa Franco Terlizzi di omofobia: ‘Mi ha detto schifoso’

Michael Terlizzi: ‘Mio padre ha detto ‘schifoso’, ma non è omofobo’

Fino a prova contraria, quindi, se L’Isola dei famosi 2018 non dovesse fornire le prove audio e video di quanto dichiarato da Warwick, Franco Terlizzi non può essere messo alla gogna.

Ad onor del vero, però, il figlio Michael ha chiarito che esiste un video in cui il padre appella Craig con il termine ‘schifoso’ in riferimento al suo egoismo e non all’orientamento sessuale.

Secondo quanto riportato, infatti, pare che Warwick abbia usufruito di due coperte per dormire sotto la tenda lasciando Terlizzi al freddo e sia stato proprio lui a chiedere a quest’ultimo di non dormirgli accanto per non creare scompiglio nella notte.

‘Mio padre non sa nemmeno cosa significhi la parola omofobo’ – ha continuato Michael Terlizzi, certo che Franco non abbia mai pronunciato frasi discriminatorie contro l’ex naufrago.

Isola 13, le accuse di Craig Warwick a Franco Terlizzi nella settimana della nomination

Ciò su cui il figlio di Franco Terlizzi ha voluto spostare l’attenzione, poi, è stato l’atteggiamento di Craig Warwick che, invece di denunciare subito l’accaduto, ha preferito parlarne al rientro in Italia e, guarda caso, proprio nella settimana in cui il naufrago è in nomination.

‘Mio padre non poteva difendersi, è stata una pugnalata al cuore e alla mia famiglia!’ – ha continuato Michael, appoggiato da Barbara D’Urso, pronta ad ospitarlo a Pomeriggio Cinque anche nelle prossime puntate per scovare la verità.

‘I migliori amici di mio padre erano omosessuali’ – ha specificato il figlio di Terlizzi, tentando di rafforzare la difesa nei confronti di Franco.

Nel frattempo, la produzione de L’Isola 13 andrà alla ricerca di prove a favore o contro le accuse di Craig Warwick o, anche in questo caso, non ci sono audio o video utili per risolvere l’enigma?