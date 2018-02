A meno di tre mesi dalle nozze dell’anno tra il Principe Harry e Meghan Markle, il matrimonio è finito anzi tempo sui giornali per una curiosa decisione del fratellino di William, che stando ad alcuni tabloid britannici (da prendere quindi con le dovute cautele) avrebbe deciso di invitare alla cerimonia le sue storiche ex fidanzate Cressida Bonas e Chelsy Davy, con cui ha mantenuto ottimi rapporti. Disco rosso, invece, per l’ex marito di Meghan, Trevor Engelson: se vorrà assistere alle nozze dovrà farlo come tutti gli altri comuni mortali, accendendo la TV.

‘Chelsy Davy e Cressida Bonas hanno ricevuto un invito ufficiale e presenzieranno al matrimonio tra Harry e Meghan Markle’, scrive sicuro il Daily Mail riportando fonti molto vicine al Principe, ‘Lui è rimasto in ottimi rapporti con entrambe, sono buoni amici ed è sicuro che le ragazze non abbiano provato rancore verso di lui quando la storia è finita. Meghan ha già dato il suo assenso’.

Harry e Chelsy Davy nel 2007 in tribuna allo stadio londinese di Wembley.

Il Principe Harry e Chelsy Davy, una ricca ereditiera che adesso vive in Sudafrica, sono stati insieme a lungo, precisamente dal 2004 al 2009, mentre la relazione con l’attrice e modella Cressida Bonas, conosciuta tramite sua cugina Eugenia (la figlia del Principe Andrea, fratello minore di Carlo, e di Sarah Ferguson), è durata di meno, dal 2012 al 2014. ‘Quella tra Harry (che in realtà si chiama Henry, ndr) e Cressida fu una storia travolgente’, ha commentato il The Telegraph, ‘Tanto da far pensare che il matrimonio fosse vicino. Ma l’allora trentenne Harry probabilmente non era ancora pronto a un passo così importante e così i due decisero di lasciarsi di comune accordo’.

Harry e Cressida Bonas nel 2014 a Twickenham per la partita di rugby Inghilterra-Galles.

In ogni caso quella di invitare le ex fidanzate al proprio matrimonio sembra essere una pratica parecchio diffusa tra i Windsor, visto che il 29 aprile 2011 diverse ex ragazze di William presero parte alle nozze del futuro Re d’Inghilterra con Kate Middleton, per non parlare dell’ormai accertata presenza di Camilla Parker Bowles, storica fiamma del Principe di Galles, al matrimonio tra Carlo e Diana Spencer celebrato nel 1981…

Che dire, verificheremo se Chelsy e Cressidra parteciperanno per davvero alle nozze di Harry e Meghan Markle: il matrimonio, intanto, si avvicina sempre di più e i preparativi procedono alacremente per far sì che il 19 maggio 2018 alla St George’s Chapel vada in scena una cerimonia da tramandare ai posteri. Ed è questa, al momento, l’unica cosa veramente importante.