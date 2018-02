Padre di quattro figli e futuro nonno, Giorgio Mastrota sta vivendo un momento sereno, ma non dimentica il periodo buio vissuto dopo la separazione da Natalia Estrada. Considerato il re delle televendite Mediaset, il conduttore ha ricordato come la sua vita abbia subito un calo, privato e professionale, in seguito alla fine del matrimonio con la showgirl spagnola conosciuta mentre lavorava a Telecinco.

Sposati dal 1992 al 1998, Giorgio Mastrota e Natalia Estrada sono stati tra le coppie più in vista dello spettacolo italiano. Dopo la nascita della figlia Natalia Junior, però, i due si separarono e, come ricorda il conduttore, la sua carriera subì una infelice battuta d’arresto: ‘[…]Eravamo in un periodo strano: mia moglie Natalia stava crescendo molto, io ero un po’ in calo’ – ha spiegato in un’intervista al settimanale Oggi – ‘[…]Ma non mi importava: era nata nostra figlia, un po’ facevo il papà, un po’ l’agente di mia moglie’. E, invece, ‘dopo la separazione venne il down, nella vita e in tv’: per circa due anni, infatti, Mastrota non ricevette alcun tipo di offerta lavorativa finendo quasi nel dimenticatoio.

Giorgio Mastrota: ‘Oggi, con Natalia Estrada rapporti distesi’

La ripresa avvenne con l’offerta della conduzione di Furore da parte della Rai, opzione rifiutata perché giunta in concomitanza con la nascita del secondo figlio Federico, nato dalla relazione con la modella brasiliana Carolina Barbosa.

‘La Rai mi offrì Furore e un programma estivo con la Panicucci’ – ha ricordato Mastrota, che decise di rinunciare per dedicarsi alle televendite, sicuramente ‘redditizie e gratificanti’.

Il periodo buio per Giorgio Mastrota, dunque, è solo un capitolo chiuso della sua vita e, ad oggi, è un padre felice e un futuro nonno.

La figlia Natalia Junior, infatti, sta per mettere al mondo il suo primogenito e la notizia ha reso felici entrambi gli ex coniugi.

Anche Natalia Estrada è al settimo cielo per il nuovo arrivo e, ad oggi, lei e Mastrota sono tornati ad avere un rapporto civile: ‘[…] Ora abbiamo rapporti distesi, potrei quasi dire affettuosi’.

Giorgio Mastrota, i progetti lavorativi e il no ai reality show

Nella vita di Giorgio Mastrota, ad oggi, continuano ad esserci le televendite che gli permettono di lavorare solo tre giorni alla settimana rimanendo accanto alla compagna e ai figli.

Tra i suoi progetti futuri, però, ci sono anche una serie comedy e l’apertura di un negozio virtuale di prodotti valtellinesi insieme ad un amico.

Nonostante il periodo lavorativo difficile, infatti, Mastrota ha sempre rifiutato di partecipare ad un reality show: ‘[…]Ho l’orgoglio di essere rimasto ‘vergine’ dal punto di vista dei reality’ – ha spiegato, ammettendo di aver ricevuto proposte da ogni format – ‘Pechino Express l’avevo accettato. Era tutto pronto, sarei partito in coppia con mia figlia Natalia. Ma lei era minorenne e la mia ex moglie, Natalia senior, si oppose’.

L’unico show al quale Giorgio Mastrota ha detto sì è stato Uomini e Donne, convinto da Maria De Filippi: ‘Ero single, lo feci per un mese. Avevo scelto una ragazza carina […] alla fine scoprii che era fidanzata, che stava lì per promuoversi. Insomma, fu un fallimento’.