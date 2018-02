Forse ci siamo: a conferma dei numerosi rumors circolati nelle ultime settimane, Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo sono di nuovo insieme, o quanto meno hanno ripreso a frequentarsi con una certa assiduità. La crisi dell’estate scorsa, annunciata dal messaggio congiunto in cui ammettevano di vivere un ‘periodo no’ chiedendo nel contempo rispetto per la loro privacy, sembra definitivamente superata, come del resto aveva ammesso lo stesso Gigi D’Alessio in un’intervista di qualche tempo fa: ‘La verità è che io e Anna non ci siamo mai lasciati’.

La conferma del riavvicinamento tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo è ben visibile sulle pagine del nuovo numero di Chi, che lo scorso weekend ha pizzicato la coppia per le vie di Roma. In particolare, sabato 24 febbraio Gigi e Anna hanno festeggiato il 51° compleanno del cantante andando a cena insieme in un ristorante a Palazzo Fendi, mentre al termine della serata sono tornati nella villa all’Olgiata dove hanno vissuto in tutti questi anni fino alla momentanea separazione.

Il giorno seguente sono poi andati a pranzo con il loro figlio Andrea e uno dei figli di Gigi, Claudio, con la sua compagna. Sì, proprio quel Claudio D’Alessio che nei giorni successivi all’annuncio della crisi era stato uno dei pochi a commentare pubblicamente la notizia, esprimendo tutto il suo disappunto: ‘È stato un fulmine a ciel sereno, un dolore che mi ha spiazzato e che non ho colto in tempo perché io vivo abbastanza lontano da loro. Magari però rientrerà tutto e allora questo periodo sarà solo un brutto ricordo’. E pare che sia andata esattamente così…

Con l’ormai celebre messaggio del 22 luglio scorso, Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio avevano (momentaneamente, a quanto pare) messo fine a 12 anni di convivenza, coronati nel 2010 dalla nascita del figlio Andrea. Erano mesi che si parlava di crisi ma i due avevano sempre smentito, talvolta anche in modo brusco, fino alla ‘capitolazione’.

Già a novembre, però, Gigi D’Alessio aveva minimizzato la vicenda parlando di illazioni della stampa (ma il messaggio congiunto non ce lo siamo inventato mica noi giornalisti…): ‘I giornali di gossip scrivono solo caz**te, figuriamoci che hanno attribuito ad Anna almeno dieci storie diverse in una settimana, ma lei è una ragazza seria. La verità è che non ci siamo mai lasciati’.

Meglio così. O no?