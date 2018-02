Benedetta Parodi lascia ufficialmente Domenica In a seguito del flop del programma di Rai 1. Una situazione che distrugge il sogno delle sorelle Parodi di condurre fianco a fianco, un sogno che si è rivelato essere insoddisfacente dal punto di vista degli ascolti. ‘Benedetta aveva bisogno di tempo, non era un volto di Rai 1′ aveva, infatti, affermato qualche settimana fa Cristina Parodi.

Un sogno infranto, dunque, per Cristina e Benedetta Parodi alla guida di Domenica In. E’ infatti la sorella minore ad abbandonare definitamente il programma di Rai 1, come recentemente confermato dal Corriere della Sera: critiche ed ascolti sempre più bassi avrebbero, infatti, determinato tale decisione. Si è provato a diminuire la presenza della cuoca nel corso della messa in onda ma ciò non avrebbe risolto il problema.

Benedetta Parodi non è un volto di Rai 1 e lascia Domenica In

Flop, critiche e polemiche hanno indotto a prendere una triste decisione: Benedetta Parodi lascia, infatti, la conduzione domenicale su Rai 1.

Per le due sorelle si è sempre trattato di un sogno poter condurre insieme un programma, ma i bassi ascolti avrebbero aggravato sempre più la situazione.

La presenza di Benedetta nel corso della diretta si era ridotta al minimo, ma ciò non ha contribuito a sollevare le sorti del programma, che non ha quasi mai superato l’11% di share ed è arrivato a scendere, addirittura, al di sotto del 10%.

Settimana dopo settimana sempre più tesi anche i rapporti tra le sorelle stesse, spesso caratterizzati da lunghi musi e disaccordi: una situazione che doveva essere riparata al più presto.

Da qui la decisione di lasciare Domenica In da parte di Benedetta Parodi, probabilmente non adatta al pubblico di Rai 1.

Cristina Parodi su Benedetta: ‘Mi dispiace moltissimo, era un nostro sogno’

Triste e dispiaciuta Cristina Parodi, lasciata ‘sola’ dalla sorella Benedetta a seguito del flop che ha caratterizzato l’edizione in corso di Domenica In.

‘Era un nostro sogno. Sarebbe stato bello continuare. Benedetta aveva bisogno di tempo, non era un volto di Rai1′, aveva affermato Cristina stessa qualche settimana fa ai microfoni di TvTalk.

La possibilità che Benedetta lasciasse il programma circola, infatti, da un po’ di tempo, ma prima di arrivare alla drastica decisione i vertici di Rai 1 hanno provato a rimediare in altri modi, risultati inefficienti.

Al momento non si sa ancora a chi sarà affidato lo spazio lasciato vuoto dalla sorella minore, in quanto dai corridoi di Viale Mazzini ancora tutto tace.