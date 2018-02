Buone notizie per la gravidanza di Chiara Ferragni, Leone sta crescendo bene e la coppia è tornata a sorridere: ‘Sono molto felice’ afferma, infatti, la fashion blogger sul proprio profilo Instagram aggiornando i numerosi fan sulle condizioni di salute del piccolo Leo che, nei giorni precedenti, hanno fatto fortemente preoccupare i genitori Chiara e Fedez.

‘Tutto sembra essere tornato nella norma’ si ascolta nella storia Instagram di Chiara Ferragni. Dopo un periodo di riposo per via della placenta invecchiata precocemente che avrebbe determinato qualche problema di crescita per il piccolo Leo, l’influencer e Fedez sono tornati ad essere sereni nella loro casa di Los Angeles, dove attenderanno la nascita del figlio.

Chiara Ferragni sul piccolo Leone: ‘Tutto nella norma’

Prima il figlio aveva ripreso a scalciare, ora è tutto tornato nella norma. L’ultima visita medica ha, infatti, dato esito soddisfacente e restituito il sorriso ai preoccupatissimi Chiara Ferragni e Fedez.

‘Ciao ragazzi, abbiamo fatto un’altra visita e sembra che Leo stia crescendo bene, tutto sembra andare per il meglio’, afferma un’emozionata e felice futura mamma in una storia su Instagram, aggiornando così il popolo del web che tanto ama la coppia più ‘in’ del momento.

Un respiro di sollievo, dunque, per Chiara e Fedez che nei giorni scorsi sono stati fortemente spaventati da un risvolto inaspettato in merito alla gravidanza, che ha costretto la Ferragni a disdire gli impegni lavorativi previsti per rimanere qualche giorno a riposo.

Fino a qui tutto bene

Chiara Ferragni e Fedez preoccupati: ‘Leo non sta crescendo come dovrebbe’

Attimi di paura hanno invaso Chiara Ferragni e Fedez qualche giorno fa, quando a seguito di una visita di routine si sono sentiti dire che Leone non stava crescendo come dovrebbe probabilmente per via dell’invecchiamento precoce della placenta.

Tanti i messaggi di sostegno e vicinanza che i fan si sono prodigati di inviare alla coppia, tanti i ringraziamenti dei futuri genitori.

Anche Fedez non ha tardato ad aggiornare gli utenti sul proprio profilo Instagram, chiedendo ai suoi fedeli seguaci di sostenere la sua amata Chiara.

Ora tutto sembra essere tornato nella norma ed il rapper stesso ha pubblicato un video in cui sta fumando una sigaretta nel giardino della casa di Los Angeles, reazione necessaria dopo momenti di alta tensione.